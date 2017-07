Viber matricák és csevegőrobot is segíti az idei Szigetlakók kommunikációját

A világ egyik vezető üzenetküldő alkalmazása, a Viber elindította legújabb kampányát a Sziget Fesztivállal együttműködésben. Július elejétől ingyenesen elérhetők a "Crazy Sztickerz by Sziget" animált matricák (közel 300 ezer letöltéssel az első három nap) és a Sziget publikus profiljának csevegőrobotja, David, aki "fesztivál concierge"-ként segíti a Szigetlakókat az egyhetes rendezvény alatt. A csomag legtöbbet megosztott animált matricája a "Make it double", amely már most megelőzte a tavalyi "Love" matrica rekordját.



A Sziget és a Viber új interaktív lehetőségekkel szeretné teljesebbé tenni a fesztiválozók élményét, így többek között bulizó unikornisokkal, zenélő majmokkal és különböző vicces kifejezésekkel dobhatják fel Viber beszélgetéseiket azok a felhasználók, akik letöltik a Sziget "Crazy Sztickerz by Sziget" ingyenesen elérhető matricacsomagját. A színes figurák bővített tárháza mellett David, a Sziget Viber publikus profiljának csevegőrobotja is új munkakört kapott: fesztivál concierge-ként már jegyrendelésben, későbbiekben pedig az aktuális programokban és időjárás előrejelzésében is segít a rendezvényre látogatóknak.



A Sziget Fesztivál és a Viber együttműködése tavaly indult, és sikerességét bizonyítja a 2016-os matricák közel 1,5 milliós letöltése és 8 milliós megosztása.



- A Sziget mindig is igyekezett új megoldások felé fordulni, azokat felhasználni a fesztiválkommunkációban" - mondta Kádár Tamás a Sziget Szervezőiroda vezetője. - Most elsőként mi alkalmazunk a Viberen animált fesztivál matricát, ami Magyarországon is egyedülinek számít - tette hozzá Kádár.



Töltse le ingyenesen a "Crazy Sztickerz by Sziget" animált matricákat és ismerkedj meg Daviddel, aki mindenben segít, hogy még tökéletesebb legyen az élményed Közép-Európa legnagyobb nyári fesztiválján.



A Viber alkalmazás Google Android-on és Apple iOS-en is elérhető.