Visszatér a kacsamajom - 30 év után újra összeáll zenésztársaival Laár András

Harminc év után újra összeáll a Laár András, Gay Tamás és Árpádi László által alkotott Kamara Rock Trio (KRT).A Tímár Péter Moziklip című filmjében is sikert aratott, egyedi hangvételű formáció február 3-án az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban lép fel.Árpádi László (ének, gitár), Gay Tamás (ének, szintetizátor) és Laár András (ének, gitár) triójának zenéjét a nyolcvanas évek közepén több mint hatszáz koncerten élvezhette a közönség - idézték fel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.Mint írták, a Kamara Rock Trio munkássága egyetlen műfajba sem sorolható, a rockzene, a költészet és az abszurd humor útjainak egybeolvadása formálta egységbe. A dalszövegek egy része Szentmihályi Szabó Péter verseiből, illetve saját alkotásaikból tevődött össze, az abszurd humort Laár András sikeresen átmentette a Líart pour Líart Társulatba.Egyik legismertebb szerzeményük, a Kacsamajom klipje Tímár Péter 1987-es zenés filmjében, a Moziklipben szerepel.Laár András akkor is a KFT zenésze volt, ma is az, Gay Tamás olyan ismert formációkban zenélt, mint a GM49, a Dolly Roll, a Kati és a Kerek Perec, az R-Go, az Első Emelet, Komár László kísérőcsapata vagy a Rolls. Az elmúlt húsz évben a Marcipán cica című mesemusical szerzőjeként és közreműködőjeként lett ismert. A KRT harmadik tagja, Árpádi László az üzleti életben tevékenykedik.