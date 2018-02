Weinstein meg akarja akadályozni, hogy csoportos per induljon ellene a szövetségi bíróságon

ha a rendszerben még maradt egy szemernyi igazság, akkor fizetnie kell ezekért.

A Weinsteint képviselő ügyvédek kedden a New York-i szövetségi bíróságra nyújtották be a semmisség iránti kérelmet. Mint érveltek: a hat nő által indított csoportos per dokumentumai túl régi eseményeket idéznek, és nem tudják tényekkel alátámasztani, hogy a szexuálisan zaklatott, bántalmazott nőket zsarolták volna.Az Oscar-díjas színésznő szerdán felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy kiforgatták a szavait és arra használták, hogy alátámasszák, Weinstein sok más nővel szemben sem volt erőszakos.. Hangsúlyozta: Weinstein felelős a bűncselekményekért, amelyeket az őt vádló nőkkel szemben elkövetett, ésA dokumentum szerint Weinstein a hollywoodi filmiparba betörni igyekvő fiatal nőket zaklatott szexuálisan, amikor kettesben maradtak vele, korábbi filmvállalata pedig úgy működött, mint egy bűnszervezet, amely falazott a Weinstein által elkövetett szexuális bűnök eltussolásához.Gwyneth Paltrow színésznőt idézték példaként, aki 1998-ban nyert Oscart a Szerelmes Shakespeare című filmmel, amelynek Weinstein volt a producere. Paltrow azonban azt állította, hogy 1994-ben az Emma forgatása alatt zaklatta őt szexuálisan Weinstein.

Paltrow nem volt annyira megrettenve, hogy visszadobta volna az újabb munkát Weinsteinnel, és karrierje sem sínylette meg, hogy visszautasította a producer állítólagos közeledését

- írták az ügyvédek.

Ha Weinstein azt gondolja, nyerhet azzal, hogy kiforgatja a nők szavait, az arra utal, hogy nem értette meg a szexuális bántalmazásról szóló törvényt és saját romlottságát mutatja

- közölte a Weinstein áldozatait képviselő ügyvéd, Elizabeth Fegan.A producer ellen rendőrségi nyomozás folyik Los Angelesben, Beverly Hillsben, New Yorkban és Londonban.A The Guardian szerdán egy új tanulmány adatait idézve számolt be arról, hogy a Hollywoodban dolgozó nők 94 százalékát már érte valamilyen szexuális zaklatás vagy bántalmazás.Az USA Today, a Creative Coalition, a Women in Film and Television és az Amerika-szerte előforduló szexuális erőszakot regisztráló központ közös kutatásához a filmszakmában dolgozó 850 nőt, köztük rendezőket, színésznőket és vágókat kérdeztek meg.A válaszokból kiderült: túlnyomó többségük átélt valamilyen szexuális zaklatást pályafutása alatt. A résztvevők 87 százaléka panaszkodott megalázónak érzett szexuális tartalmú beszólásokról, tréfákról, gesztusokról, 69 százalék szexuális tartalmú érintésről, 39 százalék pedig arról, hogy kérés nélkül szexuális tartalmú filmet mutattak neki. 21 százalék állította, hogy szexuális aktusra kényszerítették, 10 százalékot pedig előzetes figyelmeztetés nélkül utasítottak arra, hogy meztelenül vegyen részt szereplőválogatáson.A kutatásból az is kiderült, hogy minden negyedik esetből csak egyben tettek panaszt, és a panaszosoknak csak 28 százaléka mondta, hogy egy ügy jelentése után pozitív változást tapasztalt.