Wossala Rozina is csatlakozott a Reggeli csapatához

Az elmúlt hetekben új házigazdák érkeztek a Reggeli műsorába, így Kiss Ramóna, Peller Anna és Lukács Miki mellett ezentúl Peller Mariann, Papp Gergő, Lakatos Márk és Wossala Rozina gondoskodik arról, hogy lendületesen induljon a nap. A régi és új műsorvezetők április 16-án, a Reggeli egyéves születésnapján együtt köszöntötték a nézőket és fergeteges hangulatot varázsoltak a stúdióba.



– Örülök, hogy kiléphetek a szigorú zsűri szerepköréből és megmutathatom, milyen vagyok valójában. A Reggeliben lazábban, kötetlenebbül beszélgethetek számomra is érdekes témákról. Nagy megtiszteltetés és felelősség ez a feladat. Remélem sikerül minden reggel jókedvvel ébreszteni majd az országot – mondta Rozina.



– A Reggeliben az első perctől otthonosan éreztem magam, mintha hazatértem volna. Mivel a fél családommal együtt dolgozhatok, úgy érzem, el leszek kényeztetve. Azt pedig nagyon várom már, hogy váltásban a többi kollegával is kipróbálhassam a közös munkát, így igazán színes és változatos reggelek várnak rám – mosolygott Peller Mariann.



– Mindenki a korán kelés miatt aggódik, de bevallom én szeretek korán kelni, végre van miért felébredni. Túl vagyok pár hónapon, amikor űr volt az életemben és remek, hogy most újra vannak kollégáim és egy szerkesztőségbe jövök be. Felpörget a munka, élvezem a pezsgést – magyarázta Papp Gergő.



– Örülök, hogy a Reggeli csapatába kerültem, főleg azért, mert sosem voltam reggeli ember. Igaz régebben is sokszor keltem korán munkák, forgatások miatt, de általában későn feküdtem, és ha tehettem későn ébredtem. Az új kihívás olyan lesz, mint egy gyerek: rendszert visz a napjaimba – mondta Lakatos Márk.



A Reggeli megújult csapata ígéri, hogy a jövőben is arra törekszenek, hogy a nézőket érdeklő témákat könnyed formában, fiatalosan és lendületesen dolgozzák majd fel. A nevetés, a frissesség és a kávé garantált.