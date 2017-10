X-Faktor: Radics Gigi és Puskás Peti csapata összeállt

Az X-Faktor 2017-es évadában teljesen megújultak a mentorház szabályai., hogy egy-egy kategóriából kik jutottak az élő showba.A fiúk közül először Barna Martin lépett a mentorok elé, aki Pápai Joci – Origo című dalát adta elő. Gáspár Lacit ez a produkció magával ragadta. Majd következett Mézes Norbert, aki Rihanna – Diamonds című slágerével próbálta lenyűgözni Gigit. A mentorok szerint az énekes nem adott ki magából mindent.Kovács Pál a válogatón nagyon jól teljesített, ám a mentorházban Britney Spears - Baby One More Time dalválasztásával nem értettek egyet a mentorok. Gulyás Roland Linkin Park – Numb című szerzeményét adta elő. Produkciójától a lélegzete is elállt a mentoroknak.Bereznay Dániel Shawn Mendes - Mercy című dalát választotta, ami után a mentorok mosollyal az arcukon engedték el a fiút. Nagy Krisztán utolsóként Billy Paul - Me And Mrs Jones című dalával rukkolt elő, Gigi odavolt a fiú produkciójáért.A meghallgatás után a mentorra nehéz döntés várt, hiszen az új szabályok értemében, csak két énekest választhatott, akiket biztosan visz az élő showba.Hosszas gondolkodás után Gigi végül Nagy Krisztiánt és Gulyás Rolandot választotta. Barna Martint és Kovács Pált hazaküldte. Bereznay Dániel és Mézes Norbert sorsát pedig mentortársaira bízta.ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti úgy döntött, hogy Gigi csapatába Mézes Norbit juttatja be. Így Barna Matinnak, Kovács Pálnak és Bereznay Daninak a mentorházban véget ért a verseny.Hegedűs Péter 2pac feat Dr.Dre - California Love slágerével lépett a mentorok elé. A produkció alatt Peti majd kiugrott a bőréből.Vardanov David Sam Smith - Lay Me Down című szerzeményével próbálkozott, a mentorok szerint nem sok sikerrel. Rékasi Dezső Michael Jackson, Justin Timberlake - Love Never Felt So Good című dalát adta elő, Gáspár Laci egy kis pluszt hiányolt a produkcióból.Snjezana Pecija Drake - Hotline Bling című nótáját választotta, de annyira izgult, hogy az a produkciója rovására ment. Berta Dániel Ricky Martin - She Bangs slágerével azonnal bebizonyította, hogy helye van az élő showban.Abaházi Nagy Lívia az Una furtiva lagrima (Szerelmi bájital) nagyívű operaáriájával próbálta elvarázsolni a mentorokat.Peti számára nem volt nehéz a választás, kit vigyen az élő showba, Berta Danit és Abaházi Nagy Líviát választotta. Vardanov Davidot és Rékasi Dezsőt hazaküldte.Snjezana Pecija és Hegedűs Péter sorsát pedig mentortársaira bízta, ők pedig Pétert választották. Így Snjezana Pecija, Rékasi Dezső és Vardanov David számára véget ért az X-Faktor.Vasárnap az RTL Klubon 18:45-től ByeAlex a lányokkal Gáspár Laci pedig a zenekarokkal érkezik a mentorházba.