Zámbó K. Jimmbó lett Jimmy fiából

Zámbó Krisztián búcsút intett múltjának, új helyre költözött, új művésznevet vett fel, és új emberként akarja folytatni a jövőjét - írja a Bors – Sok szép, de sok rossz emlékem is van a múltamban, amit folyton cipeltem, és eljött a pont, hogy úgy éreztem, ebből elég volt. Egy hét múlva Visegrádra költözöm a hegyekbe, és nagyon várom már ezt a környezetváltozást. A karrieremet is más névvel folytatom. Mondhatni, újjá akarok születni – mesélte a Borsnak Krisztián, akinek új, Zámbó K. Jimmbó művészneve elsőre furcsán hangozhat, és meghallva leginkább méltán híres édesapjára, Jimmyre asszociálunk, de Krisztián cáfolta az összefüggést.– Aki bántott, az most is fog, aki szeret, az ezután, az új névvel is fog. Ez a változás nagyon kellett nekem, a lelkemnek. Jimmbó egy meséből van, és gyerekkoromban hívtak így, de nincs köze apuhoz és a Jimmy névhez – szögezte le.