Zászlósfarkú gereza született a Nyíregyházi Állatparkban

A hat hónapnyi vemhesség után világra jött kölyök jelenleg fekete és szürke színű, de pár hét múlva már az oldalán és farkán lévő bunda fehér lesz - közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark szóvivője az MTI-vel csütörtökön.



Az állat oldalán végighúzódó fehér sörény a helyváltoztatásban tölt be fontos szerepet, hiszen mikor kitárt végtagokkal és vízszintes testtel ugrik le a magasból, az oldalán lévő zászlószerű szőrgallér csökkenti az esés sebességét.



A kis állat születése nem mindennapi esemény, mivel tavaly világszerte mindössze 47 zászlósfarkú gereza született az állatkertekben - tette hozzá a szóvivő.



A Közép-Afrika egyenlítői területein élő állatok jellemzői, hogy hófehéren születnek és bundájuk színe több hónap alatt válik hasonlóvá a felnőtt egyedekéhez. A zászlósfarkú gerezák táplálkozásukat tekintve igen különösek, mivel elsősorban leveleket esznek. Ehhez alkalmazkodva gyomruk sokkal inkább a kérődző patásokéhoz hasonlít, mint a többi főemlőséhez, ezért állatkerti takarmányozásuk is speciális. Sok lombot és magas rosttartalmú zöldséget fogyasztanak.



Feltűnő megjelenésük száz évvel ezelőtt csaknem a vesztüket okozta, fehér szőrgallérjukat az afrikai törzsek fejdísz készítésre használták, valamint Európában is nagy volt a kereslet bundájuk iránt.