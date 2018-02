Döntős a férfi váltó, Liu Shaloin negyeddöntős 500-on rövidpályás gyorskorcsolyában - ez volt az olimpia 4. napja

A keddi program



Kemény verseny volt, de ki tudtam futni magamból mindent, ami bennem volt

A pálya első részét egy kicsit kapkodósnak éreztem, de a második szakasz már jobban ment. Ott tudtam lenni fejben a rajttól a célig. Nagyon vártam ezt a versenyt, nem tudtam, hogy mire számíthatok, de meg vagyok elégedve az eredményemmel.

Kjeld Nuis

Patrick Roest

Kim Min Szok

A kanadai John Morris (j) és Kaitlyn Lawes ünnepel, miután megnyerték a phjongcshangi téli olimpia curling vegyespárosainak Svájc elleni döntőjét a Kangnung Curlingközpontban 2018. február 13-án. (MTI/EPA/Larry W. Smith)

Az amerikai női jégkorong-válogatott elődöntőbe jutott a phjongcshangi téli olimpián, miután a második forduló keddi játéknapján 5-0-ra legyőzte az orosz csapatot. A négy éve Szocsiban ezüstérmes tengerentúliak a vasárnapi nyitófordulóban a finneket verték 3-1-re. Az erősebb A csoportból az első két együttes közvetlenül az elődöntőbe jut, a harmadik és negyedik pedig játszik a négy közé kerülésért a B csoport második, illetve első helyezettjével. A másik kvartettben Japán, Svédország, Svájc és az egyesített koreai csapat szerepel. Az utolsó forduló csak a párosításokról dönt, az már biztos, hogy a svájci és a svéd válogatott mérkőzhet az elődöntőért az orosz és a finn együttessel, míg Kanada és az Egyesült Államok biztosan ott van a négy között.Eredmények (az olimpia honlapja alapján): jégkorong: nők,A csoport, 2. forduló: Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 5-0 (1-0, 3-0, 1-0), Kanada-Finnország 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)Az állás: 1. (és elődöntős) Kanada 6 pont (9-1), 2. (és elődöntős) Egyesült Államok 6 (8-1), 3. Finnország 0 (2-7), 4. OAR 0 (0-10)"Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel vehetnek részt a játékokon az orosz versenyzők és csapatok, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt december elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Kläbo, a nőknél pedig a svéd Stina Nilsson nyerte a sífutók keddi klasszikus stílusú egyéni sprintversenyét a phjongcshangi téli olimpián. Mindketten első ötkarikás aranyukat szerezték. A 21 éves Kläbo esélyesként győzött, s ezzel ő lett minden idők legfiatalabb egyéni sífutó olimpiai bajnoka a férfiaknál. A döntőben fölényesen nyert, a második helyért azonban óriási csata zajlott az olasz Federico Pellegrino és az orosz Alekszandr Bolsunov között, előbbi végül két századmásodperccel bizonyult gyorsabbnak. Kónya Ádám már a selejtezőben búcsúzott, s végül a 67. helyen zárta a versenyt, miután - a Magyar Olimpiai Bizottság honlapja szerint - egy kínai versenyzőt kizártak, így egy helyet előre lépett.- értékelt a magyar versenyző.Hozzátette: a hó minősége is jó, a pálya viszont nehéz, a második emelkedőt például meglehetősen meredeknek találta.A nőknél a 24 éves Nilsson már a negyeddöntőben és az elődöntőben is meggyőző teljesítményt nyújtott, majd a hatos finálét is uralta. Mögötte a címvédő és világbajnok norvég Maiken Caspersen Falla és az orosz Julija Belorukova vívott nagy küzdelmet az ezüstért, végül minimális különbséggel előbbi ért előbb a célba. A két versenyt hóesésben és rendkívül hideg időben bonyolították le az Alpensia Sífutó Központban.olimpiai bajnok: Stina Nilsson (Svédország) 3:03.84 p2. Maiken Caspersen Falla (Norvégia) 3:06.873. Julija Belorukova (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 3:07.21olimpiai bajnok:Johannes Hösflot Kläbo (Norvégia) 3:05.75 p2. Federico Pellegrino (Olaszország) 3:07.093. Alekszandr Bolsunov (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 3:07.11...68. Kónya ÁdámHarmadik olimpiai aranyérmét nyerte női szánkóban a német Natalie Geisenberger: a phjongcshangi játékokon kedden egyesben győzött, megelőzve honfitársát, Dajana Eitbergert, valamint a kanadai Alex Gough-t. A 30 esztendős, hétszeres világbajnok Geisenberger négy éve Szocsiban egyesben és csapatban is diadalmaskodott, most pedig már a hétfői első futam után állt az élre. A vb-bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Eitberger a záró, negyedik futamban ugyan a leggyorsabbnak bizonyult, ám ez csak arra volt elegendő, hogy megőrizze összesítésben a második helyét.olimpiai bajnok: Natalie Geisenberger (Németország) 3:05.232 perc2. Dajana Eitberger (Németország) 3:05.5993. Alex Gough (Kanada) 3:05.644Nagy Konrád a 29. helyen végzett a férfi gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián kedden. Az aranyérmet a hollandszerezte meg, másodikként honfitársa,, harmadikként pedig a hazai közönség előtt szereplővégzett a 35 fős mezőnyben. A magyar gyorskorcsolyázó a hatodik párban ment kínai ellenféllel, akit megelőzött és 1:49.01 perces eredménnyel ért célba. Nagy négy évvel ezelőtt Szocsiban a 26. helyen zárt, most 1:45 perc alatt időt szeretett volna futni, de ettől elmaradt. Mind a négy eddigi számot a hollandok nyerték.olimpiai bajnok: Kjeld Nuis (Hollandia) 1:44.01 perc2. Patrick Roest (Hollandia) 1:44.863. Kim Min Szok (Koreai Köztársaság) 1:44.93...29. Nagy Konrád 1:49.01Kanada kettőse, John Morris és Kaitlyn Lawes nyerte a curling vegyespárosok versenyét a phjongcshangi téli olimpián, mivel a döntőben magabiztosan, 10-3-ra legyőzte a tavaly világbajnok Jenny Perret, Martin Rios svájci duót. A keddi finálé 2-2 után gyakorlatilag már a harmadik endben eldőlt, amikor a kanadaiak kihasználták a számukra nagyon kedvező állást és egy szép dobással négy pontot szereztek. Jelentős előnyük bőven elégnek bizonyult, már csak azért is, mert bár a következő szakaszt 1-0-ra elveszítették, az ötödiket és a hatodikat 2-0-val hozták, ezzel ki is alakult a végeredmény. Kanada a tavalyi vb-n ezüstérmes volt, de nem ebben az összeállításban.

Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor

Nagyon rossz olimpia már nem lehet. Amiért jöttünk, azt elértük. Akármi lesz, már nem tudok elégedetlen lenni. Azt gondoltuk, hamar megindulnak a dél-koreaiak, de hiába mentek előre, nem volt nagy az iram, emiatt gyakran változtak a pozíciók. Nagyon tetszett, hogy az amerikaiakat kétszer is leváltottuk"

Mindenki hozta a magáét. Senki nem adta könnyen a pozícióját"

De a legjobbkor újra hibátlanul mentünk!"

Liu Shaolin Sándor

Liu Shaoangot

Keszler Andreának

Jászapáti Petrának

Az volt a papírforma, hogy Boutin lerajtol, az egyik legjobb ebben. Ha nem sikerül neki, akkor ő sem tudott volna megelőzni"

Az is nagy dolog, hogy idáig eljutottam, de az persze picit bánt, hogy ilyen kevéssel, csupán egykorcsolyányi hosszal maradtam le a továbbjutásról. Ilyen jól még sosem tudtam kijönni az utolsó kanyarból"

Kónya Ádám

Marcel Hirscher

Alexis Pinturault

Victor Muffat-Jeandet



Rendben volt a futás"

Az edzésen nyolc másodperccel maradtam el az elsőtől, szóval sikerült javítanom"

Lehetett volna jobb is"

A mostani győztesek már korábban is nyertek olimpiai aranyat, John Morris 2010-ben a férfi, Kaitlyn Lawes pedig négy éve a női csapatversenyben. A dél-koreai játékokon a körmérkőzéses selejtezőben is a kanadaiak bizonyultak jobbnak, akkor 7-2-re verték a svájciakat. A vegyespárosok számára most először rendeztek versenyt a téli olimpiák történetében.döntő: Kanada-Svájc 10-3 korábban: bronzmérkőzés: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Norvégia 8-4olimpiai bajnok: Kanada (John Morris, Kaitlyn Lawes)2. Svájc (Jenny Perret, Martin Rios)3. Olimpiai Sportolók Oroszországból (Anasztaszija Brizgalova, Alekszandr Kruselnyickij)Arianna Fontana nyerte a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyét kedden a phjongcshangi téli olimpián. A 27 éves olasz versenyző, a táv specialistája, ezzel felért a csúcsra, ugyanis hatodik ötkarikás érmét szerezte, de ez az első aranya. A fináléban a világcsúcstartó brit Elise Christie - Liu Shaolin Sándor párja - nagyon rosszul rajtolt, majd ki is csúszott. Fontana viszont nagy csatát vívott a hazaiak kedvencével, Csoj Min Dzsonggal, akit centiméterekkel előzött meg. A dél-koreai versenyzőt ugyanakkor utólag kizárták, így a holland Yara van Kerkhof lett a második, a kanadai Kim Boutin pedig a harmadik. Keszler Andrea és Jászapáti Petra egyformán a negyeddöntőben búcsúzott.olimpiai bajnok: Arianna Fontana (Olaszország) 42.569 másodperc2. Yara van Kerkhof (Hollandia) 43.256 3. Kim Boutin (Kanada) 43.881...10. Keszler Andrea ...13. Jászapáti PetraDöntőbe jutott a magyar férfi gyorskorcsolyaváltó a phjongcshangi téli olimpián kedden. Aösszeállítású kvartett a világelső dél-koreai staféta mögött magabiztosan jutott a fináléba, ahol még a kanadaiak és a kínaiak lesznek az ellenfelek.Az 5000 méteres futam elején felváltva vezettek a magyarok és a hazaiak, de nem volt túl nagy az iram. Az egyik váltásnál utolsó helyre is visszacsúszott a magyar együttes, azonban Liu Shaoang hamar újra élre tört. A csapatok tisztán versenyeztek, de a pozíciók gyakran cserélődtek, a magyarok viszont sokat vezették a mezőnyt, főleg féltávtól. A dél-koreaiak a táv utolsó harmadában a magyarokat megelőzve ritmust váltottak, a teltházas kangnungi jégcsarnok csaknem "felrobbant" ekkor. Ezt a tempót pedig nem bírták se a japánok, se a világcsúcstartó amerikaiak, azaz az utolsó hét-nyolc körben már kérdéses sem volt a továbbjutás, főleg úgy, hogy a japán váltó egyik tagja elesett. A magyar váltó 6:34.866 perccel ért célba, amely új országos csúcs.- értékelt a rangidős, negyedik olimpiáján szereplő Knoch Viktor.Hozzátette, örül, hogy négycsapatos lesz a döntő, így talán nyugodtabb futamra lehet számítani. Kiemelte, nem írná alá előre a negyedik helyet. Elárulta, amikor sikerült tapadni a hazaiakra és megvolt a két bója előny az amerikaiakkal szemben, akkor érezte, hogy meglesz a finálé, mert mindenki magabiztosan versenyzett, nem volt benne a hiba a korcsolyázásban.- jelentette ki Burján Csaba, aki úgy vélte, két éve talán kicsit elbízták magukat és ebben a szezonban ütközött ez ki, amikor sorra kapták a pofonokat.Liu Shaoang csak annyit emelt ki, nagyon jót tett neki a két elrontott egyéni szám után, hogy a váltóval sikerült javítania. A férfi váltók döntőjét jövő csütörtökön rendezik.sikerrel vette a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének keddi selejtezőjét a phjongcshangi téli olimpián, testvérét,kizárták. A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang eleinte második helyen haladt futamában, aztán a japán Szakazume Rioszuke elment mellette. Az MTK sportolója nem kapkodott, hogy azonnal visszaszerezze a továbbjutáshoz szükséges második helyet. Néhány körrel később mégis kockázatos manőverbe kezdett és oldalról nekikorcsolyázott riválisának, aki ettől elesett. A futam után a bírók kizárták a magyar gyorskorcsolyázót, aki az előző idényben megnyerte a táv világkupáját.Bátyja, a szám idénybeli vk-győztese második helyen fordult futamában az első kanyarba, de már az első kör után élre állt, azonban az orosz Pavel Szitnyikov visszavette a vezető pozíciót. Amikor a szintén MTK-s magyar újra előzésre szánta el magát, az orosz kézzel-lábbal tolta befelé riválisát, hogy ne tudja bevenni a kanyart. Végül csak Liu Shaolin maradt állva, de a futamot biztonsági okokból - hárman egyszerre estek el - megállították, az oroszt pedig kizárták. Másodjára az első néhány körben a magyar, aztán a lett Roberto Pukitis vezetett. Liu Shaolin a táv harmada után ismét élre állt, onnantól pedig már csak a hátát nézték a riválisai. Pukitis másodikként szintén továbblépett, míg kisebb meglepetésre az amerikai JR Celski búcsúzott. A program a női 500 méter elődöntőjével folytatódik, aztán a férfi 5000 méteres váltó elődöntői, végül a női 500 méter fináléi következnek.éssem sikerült bejutnia az elődöntőbe a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián kedden. Elsőként a harmadik olimpiáján szereplő Keszlert szólították jégre. Futamában a kanadai Kim Boutin, aki az idény négy vk-futamából kettőn indult el, de akkor első és második lett, lerajtolta a világcsúcstartó brit Elise Christie-t és a tatabányai versenyzőt is. Christie visszaelőzte tengerentúli ellenfelét, míg Keszlernek, noha tapadt esélyesebb riválisaira, nem sok esélye volt a továbbjutásra, nem tudott előzni. Az utolsó kanyar kigyorsításánál meg is botlott, elesett, ahogy Boutin is, de a sorrend nem változott. A német Anna Seidel lemaradva negyedikként haladt át a célvonalon.- értékelte a futamot Keszler, aki hozzátette, ilyen gyorsan otthon nem tudnak korcsolyázni, így arra büszke, hogy a világ két legjobbját szorosan tudta követni. Az esésével kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyon szűken akart kanyarodni, hátha lesz esélye az előzésre, de rálépett egy bójára. A könnyeiről csak annyit mondott, nem a keserűségnek szólnak, hanem annak a feszültségnek, amit az okoz, hogy két héten át csúcsformában kell lenni, ami nagyjából lehetetlen szerinte.A 19 éves Jászapáti a legrosszabb, négyes pozícióból rajtolt, nem is tudott előrébb lépni. A szegedi gyorskorcsolyázó végig az utolsó helyen haladt a futamában, csak az utolsó kanyart követő kigyorsításban próbált előbbre kerülni, s bár centiken múlott, de ez nem sikerült neki. A továbbjutó első két helyen a kínai Csü Csun-jü és a hatszoros világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsong zárt, míg a táv Európa-bajnoka, az olasz Martina Valcepina szintén kiesett.- mondta mosolygósan Jászapáti Petra. A program a férfi 1000 méter selejtezőjével folytatódik, majd a női 500 méter elődöntője következik, aztán a férfi 5000 méteres váltó elődöntője, végül a női 500 méter finálája következik.Második mérkőzésén is győzött a kanadai női jégkorong-válogatott a phjongcshangi téli olimpián. A címvédő kedden 4-1-re verte a finn csapatot és ezzel nagy lépést tett az elődöntőbe jutás felé. A kanadaiak magyar származású kapusa, Shannon Szabados 22 lövést védett. Két nappal korábban a tengerentúli együttes 5-0-ra verte az orosz együttest. Eredmények (a viadal honlapja alapján): jégkorong: nők, A csoport, 2. forduló: Kanada-Finnország 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) később: Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 13.10a 68. helyen végzett kedden a férfi sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintversenyében a phjongcshangi téli olimpián. A 80 fős mezőny tagjait 15 másodpercenként indították a selejtezőben, melyből a legjobb harminc lépett tovább. A magyar résztvevő 65-ös rajtszámmal rajtolt és 3:31.84 perc alatt teljesítette az 1,4 kilométeres távot az Alpensia Sífutó Központban. Utolsóként az amerikai Erik Bjornsen harcolta ki a kieséses szakaszba jutást 3:17.69-cel, míg a leggyorsabb a finn Ristomatti Hakola volt 3:08.54-gyel. A harminc "főtáblás" a negyeddöntőben folytatja szereplését, majd következik az elődöntő és a döntő. Kónya Ádám még a szabadstílusú 15 kilométeres versenyben indul majd pénteken.A jelenlegi legjobb férfi alpesi síző,megszerezte a medálgyűjteményéből egyedüliként hiányzó olimpiai aranyérmet: az osztrák versenyző kombinációban győzött a phjongcshangi játékok keddi napján. A hatszoros világbajnok és összetett világkupagyőztes sztár annak köszönheti sikerét, hogy az erősségének számító műlesiklásban a legjobb időt érte el, így a lesiklást követő 12. pozícióból ugrott az élre. Mögötte két francia szlalomspecialista szerezte meg az ezüst- és bronzérmetésszemélyében.olimpiai bajnok: Marcel Hirscher (Ausztria) 2:06.52 perc (1:20.56 p/45.96 mp)2. Alexis Pinturault (Franciaország) 2:06.75 (1:20.28/46.47)3. Victor Muffat-Jeandet (Franciaország) 2:07.54 (1:21.57/45.97)...32. Samsal Dalibor 2:15.94 (1:25.17/50.77)...35. Kékesi Márton 2:20.02 (1:26.08/53.94)A német Thomas Dressen vezet a lesiklást követően a férfi alpesi sízők kombinációs számában, de nagy valószínűséggel a francia Alexis Pinturault és az osztrák Marcel Hirscher között dől el az aranyérem.A 65 fős mezőnyben a két magyar induló közül Samsal Dalibor 60., Kékesi Márton pedig 62. a műlesiklás előtt. Az elmúlt két nap viharos időjárása után valamelyest melegedett a levegő és a szél is alábbhagyott, így a férfi lesiklás és a női óriás-műlesiklás elhalasztását követően végre megrendezhették az első alpesi számot, amelyre foghíjas lelátók előtt került sor. A közel három kilométer hosszú dzsongszoni pályán Dressen rögtön első indulóként közel tökéletes futamot produkált. Legközelebb a norvégok klasszisa, Aksel Lund Svindal járt hozzá, de a pálya közepén lesodródott a tökéletes ívről, az ott összeszedett hátrányát pedig már nem tudta ledolgozni a célig, így hét századdal elmaradt riválisától. Mögötte szintén kis különbséggel az osztrák Matthias Mayer a harmadik és a szintén norvég Kjetil Jansrud a negyedik. Az első kilenc helyen természetesen a gyors számok specialistái végeztek, a szlalomosok közül Pinturault volt a legjobb a maga 10. pozíciójával, de 1.04 másodperces hátránya kezelhetőnek tűnik a műlesiklás során. Legnagyobb ellenfele a 12. helyen álló Hirscher lehet, akivel szemben 28 század az előnye. A hatszoros világbajnok és összetett világkupagyőztes osztrák sztár medálgyűjteményéből már csak az olimpiai aranyérem hiányzik.A lesiklás képviselői közül az első négy tudott akkora, egy másodperc körüli előnyt szerezni, amivel egyikük akár meglepetést okozhat. A magyarok közül elsőként a horvát születésű Samsal indult el az 1370 méter magasan lévő rajtból. A szlalomspecialista óvatos menetet produkált, de Kékesi Márton se engedte annyira a léceit, ráadásul a cél előtti ugratónál kissé meg is billent a levegőben. Előbbi közel hat, utóbbi majdnem hét másodperccel maradt el a legjobbtól.- értékelt az MTI-nek a negyedik olimpiáján szereplő Samsal, aki szerint azt nehéz lenne megmondani, mennyit lehet előrelépni a második, szlalomfutamban. A magyar színekben először ötkarikás játékokon szereplő sportoló saját bevallása szerint nagyon élvezte a mostani napsütést, a pálya pedig jó volt. Jó kedvéről csak annyit mondott, számára azt nem a történések határozzák meg, hanem mindenkinek a saját döntése, hogy jól érzi-e magát vagy sem.- mondta Kékesi, aki hozzátette, műlesiklásban nagyon sok pozíciót szeretne javítani, mivel a szlalompálya egyrészt technikás, másrészt rendkívül jeges, így szerinte nagyon sokan kiesnek majd a lesikló specialisták közül.- értékelt Stark Márton, az alpesi sízők szövetségi kapitánya.A műlesiklás magyar idő szerint 7 órakor kezdődik.1. Thomas Dressen (Németország) 1:19.24 perc 2. Aksel Lund Svindal (Norvégia) 1:19.31 3. Matthias Mayer (Ausztria) 1:19.37 ...60. Samsal Dalibor 1:25.17 ...62. Kékesi Márton 1:26.08A mindössze 17 éves, koreai szármaázású, de amerikai Chloe Kim nyerte a hódeszkások női félcső versenyét a phjongcshangi téli olimpián kedden. A hazájában és a Koreai Köztársaságban is hatalmas népszerűségnek örvendő sportoló már a selejtezőben is toronymagasan a legjobb volt, ott elért 95,5 pontos teljesítményét megközelíteni se tudták.A tizenkét fős döntőben - ahol minden versenyző háromszor mehetett le a pályán, s mindenkinél a legjobb eredményt vették figyelembe a végelszámolásnál - ezt a teljesítményt is túlszárnyalta, a maximális 100 pontból 98,25-öt kapott, így magabiztosan nyerte meg a versenyt. Érdekesség, hogy Kim már négy éve a szocsi ötkarikás játékokra is kvalifikálta magát, ám akkor, 13 évesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályai szerint nem indulhatott. A dobogó második fokára a kínai Liu Csia-jü állhatott fel, míg a bronzérmet az amerikai Arielle Gold szerezte meg. A címvédő, ugyancsak amerikai Kaitlyn Farrington a szocsi olimpia óta visszavonult a versenyzéstől, így nem volt ott a mezőnyben.olimpiai bajnok: Chloe Kim (Amerikai Egyesült Államok) 98,25 pont2. Liu Csia-jü (Kína) 89,753. Arielle Gold (Amerikai Egyesült Államok) 81,75Az Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) csapata szerezte meg a bronzérmet a curling vegyespáros versenyben, miután a harmadik helyért rendezett összecsapáson 8-4-re legyőzte Norvégia csapatát a phjongcshangi téli olimpián.

A keddi mérkőzésen az Anasztaszija Brizgalova, Alekszandr Kruselnyickij összetételű orosz kettős már az első játékrészben (end) kétpontos előnyt szerzett, és hiába jött fel a Kristin Skaslien, Magnus Nedergotten páros kétszer is egy pontra, riválisuk mindig tudott újítani tudott, s összességében magabiztosan szerezte meg a bronzérmet. A vegyespárosok számára most először rendeznek versenyt a téli olimpiák történetében. A döntőt Kanada és Svájc vívja majd.: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Norvégia 8-4később: döntő: Kanada-Svájc 12.05

A negyedik, keddi versenynapon ismét jégre lépnek a rövidpályás gyorskorcsolyázók a phjongcshangi téli olimpián, ám ezúttal éremszerzésre nagyon halovány esély van. A magyar szempontból kiemelten fontos sportágban női 500 méteren osztanak érmeket, s bár bizonyos szempontból Keszler Andrea és Jászapáti Petra is bravúrosan jutott negyeddöntőbe, arra kicsi az esély, hogy valamelyikük döntőig menetelne. "Elképesztően büszke vagyok mindkét lányra, hogy továbbjutottak. Nagyon sajnálom Petra esését a selejtezőben, mert emiatt csak a 4-es pályáról indulhat. De a mai edzésen is olyan köridőket repesztettek a lányok, hogy bárkire veszélyt jelenthetnek" - mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser a hétfői edzést követően."A másik futamban nagyon fontos lesz a rajt. Ha Andrea be tud állni a világcsúcstartó Elise Christie mögé, akkor aki meg akarja előzni őt tisztán, annak világcsúcs körüli időt kell tudnia". A 19 éves Jászapáti nemcsak a legrosszabb helyről indulhat, hanem együtt szerepel majd a hatszoros világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsonggal, aki a budapesti kvalifikációs világkupán megnyerte a legrövidebb távot. A szegedi sportoló ellenfelei között lesz még januári Európa-bajnokságon győztes olasz Martina Valcepina, illetve a kínai Csü Csun-ju. Keszlernek sem lesz könnyebb dolga a riválisokat tekintve, mert a britek háromszoros világbajnokán túl a négyesében lesz még az a kanadai Kim Boutin, aki az idény négy vk-futamából kettőn indult el, de akkor első és második lett. A futam negyedik tagja a német Anna Seidel. Bánhidi Christie-vel kapcsolatban elmondta, a futamban nincs barátság, de az némi előnyt jelenthet, hogy mivel Liu Shaolin Sándor párja, így sokat edz a magyar csapattal, ezáltal Keszler jól ismeri milyen ritmusban korcsolyázik és milyen íveket használ. Hozzátette, ez csak akkor jöhet ki, ha a harmadik olimpiáján szereplő tatabányai versenyző be tud állni mögé.A férfiaknál 1000 méteren a selejtezőt rendezik Liu Shaoanggal és bátyjával, az 1500 méteren ötödik Liu Shaolin Sándorral a mezőnyben. Bánhidi szerint könnyű futam nem létezik, de a testvérpár mindkét tagja megnyerte már a vk-t ezen a távon, így azért továbbjutást vár. "Beszélgettünk, beszélgettünk, beszélgettünk... Verbális kommunikációval próbáltuk feloldani benne a feszültséget és pozitív irányba fordítani az első napon történteket, amikor is kizárták az elődöntőben. Próbáltuk megértetni vele, hogy most sincsen semmi másképpen, ugyanúgy korcsolyázni kell, ugyanúgy tető van a fejünk felett, csak öt karika van a molinókon. Ő pedig ugyanaz a srác, aki már olyan dolgokat hajtott végre, hogy mindenkinek tátva maradt a szája" - mondta Bánhidi a fiatalabb Liu fivérről, aki saját bevallása szerint is "túlizgulta" első olimpiai szereplését. A sportvezető szerint bátyja is sokat segít neki, hétfőn maga is hallotta, hogy beszélt vele ő is.A nap kulcskérdése minden bizonnyal az 5000 méteres férfi váltó szereplése lesz, amelyben Knoch Viktor és Burján Csaba szerepel még. "Az oroszok távolmaradása miatt átkerültünk a könnyebb futamba. Abba a könnyebbe, amelyben a világelső dél-koreai és a világcsúcstartó amerikai van... Továbbá a mindig harcos japán négyes" - mondta Bánhidi Ákos, aki kifejtette, mesterétől azt tanulta, hogy a váltót az a csapat nyeri, amelyik nem hibázik. Arra a felvetésre, hogy a magyar váltó annak ellenére, hogy a legjobbak közé tartozik, az elmúlt egy évben minden versenyen belehibázott valamelyik futamába, úgy felelt: "minden fejben dől el". Bánhidi úgy fogalmazott, nemcsak ő, hanem mindenki csalódott lenne, ha nem sikerülne fináléba jutni.Kedden további három számban is lesz magyar érdekeltség. Előbb Dzsongszonban - ha az időjárás is végre engedi - a férfi alpesi sízők kombinációs számát rendezik Kékesi Márton és Samsal Dalibor részvételével. A hatszoros világbajnok és világkupagyőztes osztrák Marcel Hirscher itt tehet először kísérletet, hogy megszerezze első olimpiai aranyérmét. Ugyanakkor a szlalomspecialisták közül a francia Alexis Pinturault, vagy gyorsasági menők közül a norvég Kjetil Jansrud és az olasz Peter Fill is megakadályozhatja ebben.A sífutók között, a férfi klasszikus stílusú egyéni sprintben Kónya Ádám lesz érdekelt. Ez az a szám, ami talán az egész játékok legbiztosabb aranyát ígéri, ugyanis a norvég Johannes Hösflot Klaebo szinte verhetetlennek számít a legrövidebb távon, ráadásul klasszikusban háromból hármat nyert ebben a szezonban.A nők hasonló számában a svéd Stina Nilsson a favorit, neki a norvégok lesznek a nagy riválisai. Gyorskorcsolyában pedig a magyar zászlóvivő Nagy Konrád áll rajthoz, aki kellemes meglepetést is okozhat, elvégre kedvenc távján volt világranglista második is korábban. A sportágban eddig három számból hármat a hollandok nyertek, de talán itt van az egyik legnagyobb esély arra, hogy megszakadjon a sorozatuk.Curlingben a most debütáló vegyespárosok között a tavalyi vb döntője ismétlődik meg, akkor Svájc legyőzte Kanadát, ugyanakkor a mostani olimpia alapszakaszában a tengerentúliak nyertek. Kedden összesen nyolc számban hirdetnek bajnokot.