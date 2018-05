A kis csellengő: szökött birka sétált Újszegeden - fotók

Fotó: Iványi Aurél

Alig egy hete több birka kerített be szigorúan egy traktort , erről is beszámoltunk. Ha jól tudjuk, nem esett bántódása, megbékéltek a gyapjasak, és abbahagyták a meredt bámulást.Újszegeden találkozunk érdekes dolgokkal, például az utcán sétáló vadkacsákkal vagy épp a hídon flangáló kutyával Amit csütörtök délután látott olvasónk, Iványi Aurél, azon azért még mi is megdöbbentünk. Egy birka - csak hogy ne hagyjuk ki a poént - birkatürelemmel ácsorgott a Bérkert utca egyik buszmegállójában.Körbenézett, mint ahogy mi szoktuk, bízva abban, hogy ha egyik irányból nem jön a busz, akkor ha elnézek a másik irányba, majd onnan fog. A várakozást jó ember módjára gyorsan megunta, és birkás léptekkel tovább állt.Felvetődik a kérdés, honnan szökhetett meg? Önnek nem hiányzik?Rögtönzött közvélemény kutatásunk után kiderült, kollégáinkkal azonnal mennénk is érte. Többségünk reakciója csak ennyi volt: Kell! A gazdájának hagyunk egy kis időt megtalálni a kis szökevényt, kolléganőnk épp gyereket altat, így nem érünk oda olyan gyorsan érte.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.