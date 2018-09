Kitörtek a kövek, nagyot esett egy biciklis a híd lábánál, egy kisgyerek az állát törte járdahiba miatt - fotók

Ott a lyuk a bicikli alatt! Reméljük, a tulajdonos nem ütötte meg magát nagyon. Meg azt is, hogy javítják a folytonossági hiányt. Fotók: olvasó-tudósító/Börcsök Sándor

"Bekövetkezett amitől féltem. Valaki elesett a fürdő előtti járdahiba miatt. Siettem segíteni, azért a felvétel a régebbi nagyítós beállításon történt, de az ülés alatt jól látszik a járdahiány" - írta olvasó-tudósítónk, Börcsök Sándor, aki fotókat is mellékelt. Sunyi hiba ez, mert a biciklis nem valószínű, hogy észreveszi közvetlenül a csatornafedél mellett, viszont ha belehajt a lyukba, jó esélye van megtanulni repülni."A folytonossági hiány az újszegedi régi hídlábnál, a partfürdő bejáratától a híd felé található, azaz ott még gyalogos út is van kerékpáros följárón. A épen balra úttest van, előre a kerékpáros út, jobbra a partfürdő bejáratának eleje." - pontosította a helyszínt olvasónk. Vigyázzanak azon a részen!Szeged egy másik pontjáról is kaptunk a napokban járdával kapcsolatos panaszt."Hetek óta több helyen látni, hogy javítgatnak járdákat is, a buszmegállókon ívül - kezdte olvasónk, K. Móni, aki arra hívta fel a figyelmet: egy igen forgalmas, számtalan gyalogos és főleg biciklis által használt helyen, Csongrádi sugárút-Rókus kereszteződésénél épült új kutyafuttató, de a járdafelújításra senki nem gondol."Az én gyerekem a kis játék motorjával orra esett a széttört, hatalmas lyukakba beleakadva, és betörött az álla. Szerintem rajtunk ívül más is szenvedett itt hasonló balesetet, borzasztó a járda állapota, nem hiszem,hogy senkinek nem szúrja a szemét" - írta olvasónk, és fotókat is küldött a helyzetről: tényleg nem szép. Nem ártana kijavítani, mielőtt még valaki összetöri magát.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.