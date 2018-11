Még a tábla és a szemetes is helyet változtatott, akkora volt a buli - De hogy került oda egy hűtőtáska?

Fotó: Olvasónk | Horváth Marcell

Igazán meglepő élményben volt része a TIK ablakán kibámuló egyetemistáknak. A napokban ugyanis a lehulló őszi levelek között más, sokkal szembetűnőbb dolgokkal is találkozhattak. Például egy KRESZ-táblával, amire még egy szemetes is rá volt erősítve, na meg egy hűtőtáskával.Már önmagában az is érdekes, hogy kerülhetett oda a tábla a BTK mögé, bár színben valóban feldobja a barnás-mályvás épületet, de minket jobban érdekel, hogy minek van ott hűtőtáska? Egy dologra tudunk csak gondolni: a novemberi 20-25 fokos hőség, na meg a hatalmas művelet, amivel a tábla és a kuka eljutott jelenlegi helyére, annyira kivette az erőt az alkotóból, hogy mindjárt bontott is egy doboz hűtött sört. Ennél jobb magyarázat nem jutott eszünkbe, de talán Önnek igen.