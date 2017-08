Tényleg nagy a hőség, közösségi medence került az Aradi térre

Király Noémi fotózta le a gumimedencét, amit ismeretlen kezek helyeztek el az SZTK-val szemben - meg nem mondjuk, hogy ez a rész pont Aradi tér, vagy Tisza Lajos körút. Noémi és a barátnője jót nevettek a medencén, amelyben - és mellette - még egy kis víz is volt. Lehetne belőle közösségi fürdőhely: aki megtölti, az már csobbanhat is. Vagy csak beleállnak a zöld jelzésre várók - már az is sokat dobna a hőérzeten, de tartunk tőle, hogy elterjedne néhány népszerűbb lábgomba a városban.