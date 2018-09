ÚtON: Túlélték a közlekedők a tanévkezdési káoszt, az útlezárások mellett az eső is nehezítette a reggelt

Hétfő reggel fél 8 előtt 5 perccel egy rendőr irányította a forgalmat az Aradi vértanúk terén, a Hősök kapujánál. Felváltva állította meg az alsó rakpartról, vagyis a klinikák felől érkező autósokat és azokat, akik a Zrínyi utcából kikanyarodva kerülték meg a teret, s jutottak el a város talán legforgalmasabb gyalogátkelőjéig. Sokáig nem dugult be sem a körút, sem a Zrínyi utca, s ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Dugonics tér felől autósok nem érkezhettek a térre, csak a tömegközlekedési járművek.

A Boldogasszony sugárúton a Hősök kapuja felé összefüggő a kocsisor.

07:30:

07:10:

Szőregen a Hősök terén a körforgalom bedugult, a Makai úton és a Szőregi úton végig kocsisor van, lépésben lehet haladni. A Székely sor, Vedres utca már beállt, még mielőtt elkezdett volna indulni a diáksereg. A hídon viszonylag rövid idő alatt át lehetett jutni, de az eső miatt rengetegen ültek autóba. Sok embert látni esernyőkkel is, gyalog, a hídon - dugóban így tényleg hamarabb átérnek.A Tátra téren, a Somogyi utcában rendőrök segítik a közlekedést.



Tömegközlekedéssel járó kollégánk jelenti:

A Rókusi körúton a nyári forgalomhoz képest sokkal több az autó, de nagy dugó nem volt fél nyolckor, igaz csak lépésben haladtak a járművek, akárcsak a Kossuth Lajos sugárúton.



A 2-es villamos az Európa ligeti végállomásról bár pontosan indult, a rengeteg felszálló miatt hosszabb menetidőre számíthatnak az emberek. Az utasok egy része panaszkodik, hogy levegőtlen a jármű, és akadtak, akik fel sem szálltak a tömeg miatt, inkább megvárták a következő villamost.



A rókusi templomi megállónál már szerintem nem tudott senki felszállni, annyian vannak. Mire az Anna-kúthoz értem, 5-6 perces késésben volt a villamos a tömeg miatt. - jelezte kollégánk.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.