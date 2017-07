Először fedezhettek fel Naprendszeren kívüli holdat

Először fedezhetett fel egy Naprendszeren kívüli holdat amerikai csillagászok egy csoportja: a kutatók szerint az "exohold" méretét és tömegét tekintve is akkora lehet, mint a Neptunusz, és valószínűleg egy Jupiterrel azonos méretű, de tízszer nagyobb tömegű bolygó körül kering.A lehetséges exoholdat az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Kepler űrteleszkópja segítségével észlelték a csillagászok, akik azt tervezik, hogy októberben a Hubble űrtávcsővel folytatják tovább a megfigyeléseket. Az eddigi eredményeiket a szabadon hozzáférhető arXiv honlapon tették közzé -A szakemberek mostanáig több mint háromezer exobolygót, vagyis Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel. Ezzel párhuzamosan folyamatosan kutatnak exoholdak után is, ám a jelenlegi technológiákkal nehéz észlelni ezeket a Naprendszeren kívüli bolygók körül keringő holdakat.A New York-i Columbia Egyetemen dolgozó David Kipping "felnőtt élete döntő részét" az exoholdak kutatásának szentelte. A szakember azonban óvatosságra int a mostani észleléssel kapcsolatban, mondván, hogy bár jelenleg minden jel arra mutat, hogy egy holdról van szó, az is előfordulhat, hogy valami másra bukkantak.A kutatók úgy vadásznak új bolygókra a Kepler űrteleszkóppal, hogy megfigyelik az adott csillag fényében mérhető halvány ingadozásokat, amelyeket egy előtte elhaladó bolygó okoz. Az exoholdak keresésekor a csillag fényerejének gyengülésére koncentrálnak a planéta áthaladása előtt és után.Az exohold jelenlétére utaló ígéretes jeleket három ilyen áthaladás során észlelték, ám a felfedezés hivatalos bejelentéséhez ennél többre van szükség. Kipping szerint bár statisztikailag is nagy a valószínűsége, de a Hubble űrtávcsővel végzett vizsgálatokig 50-50 százalék az esély arra, hogy exoholdra bukkantak.A Kepler-1625b I jelű égitestet egy a Földtől nagyjából 4000 fényévre lévő csillag körül észlelték.A bolygók keletkezésére vonatkozó jelenlegi elmélet szerint valószínűtlen, hogy az égitest a Jupiter-méretű bolygója körül formálódott, sokkal inkább az történhetett, hogy a planéta gravitációs ereje vonzotta a bolygórendszer kialakulása folyamán.