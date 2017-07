Elpusztult az utolsó fogságban született kardszárnyú delfin

Elpusztult az a mindössze háromhónapos kardszárnyú delfin, amely a fogságban tenyésztett generációk utolsó egyedeként jött világra idén áprilisban a texasi San Antonióban lévő SeaWorld élményparkban, egy évvel azután, hogy az állatvédők tiltakozása és a jegyeladások csökkenése miatt eldöntötték, abbahagyják a tenyésztést.



Az orlandói központú cég közlése szerint a park állatorvosai fertőzés miatt kezelték a hétvégén a Kyara nevű fiatal orkát, ám az állat egészsége folyamatosan romlott. A borjú hétfőn pusztult el.



Az anyadelfin, a most 26 éves Takara már vemhes volt, amikor 2016 márciusában a SeaWorld bejelentette, hogy befejezi a tenyésztést. A delfinek vemhessége nagyjából 18 hónapig tart.



A vidámpark nemcsak a delfintenyésztéssel hagy fel, hanem 2019-ig véget érnek a világhírű delfinshow-k is, miután a közvélemény a delfinek és más állatok szórakoztató célú fogva tartása ellen fordult.



A kritikus hangok akkor erősödtek föl, amikor 2013-ban bemutatták a Blackfish - Egy kardszárnyú delfin története című dokumentumfilmet, amelynek középpontjában Tilikum története állt. Az orlandói SeaWorld delfinje 2010-ben a nézők szeme láttára rántotta magával a medencébe és ölte meg idomárát, Dawn Brancheau-t a Dine with Shamu című show végén.



Tilikum, aki az Orlandóban töltött majdnem 25 év alatt 14 borjat nemzett, januárban pusztult el bakteriális tüdőgyulladásban. Kyarát nem ő, hanem egy Kyuquot nevű példány nemzette.



A borjú elvesztésével a San Antonió-i vidámpark delfinjeinek száma 22-re csökkent. A jelenlegi legfiatalabb példány, Amaya, 2014 decemberében született. A SeaWorld mindhárom parkjában - San Antonio mellett az orlandóiban és a San Diegó-iban - továbbra is megtekinthetik őket a látogatók, valamint a kutatók rendelkezésére állnak még éveken át.



SeaWorld azt is bejelentette, hogy a hagyományos delfinshow-k helyett a látogatók a jövőben "természetesebb körülmények között" találkozhatnak az állatokkal.