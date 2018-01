Érdekes dolog derült ki a macskákról

A nőstény macskák inkább jobb mancsukat használják, míg a hímek a balt részesítik előnyben - derítették ki a belfasti Queen's Egyetem kutatói.



Louise McDowell, Deborah Wells és Peter Hepper professzor, az egyetem pszichológiai tanszékének munkatársai, akik 44 ivartalanított macskát vontak be az Animal Behaviour folyóiratban ismertetett tanulmányukba, megállapították, hogy a macskákra nem érvényes az, ami az embereket jellemzi, hogy a többség jobbkezes, hanem inkább a nemek mancshasználata között van különbség.



Az állatok mancshasználatát eddig leginkább a velük végzett kísérletek feladatainak teljesítése alapján vizsgálták. A Queen's Egyetem kutatói 24 hím és 20 nőstény macskát saját otthonukban gazdáik általi megfigyelés alapján tanulmányoztak.



A gazdik jegyezték fel az adatokat arról, hogy mindennapos tevékenységeikben - amikor lépcsőznek vagy átlépnek tárgyakat, táplálkoznak - a macskák melyik mancsukat részesítik előnyben, jobb vagy bal oldalukon alszanak-e. Volt egy kötelezően elvégzendő feladat is, amikor a macskáknak egy háromrészes etetőből kellett kiemelniük ennivalójukat.



A macskák többségénél (73 százalék) az étkezéskor nyilvánult meg a jobb vagy bal mancs preferenciája, 70 százalékuknál amikor lementek a lépcsőn és 66 százaléknál amikor átléptek valamilyen tárgyon. Valamennyi esetben a hímek jelentős mértékben a bal mancsukat részesítették előnyben, míg a nőstények a jobbat. Az alvásnál azonban nem nyilvánult meg a bal- vagy jobboldali preferencia.



Deborah Wells szerint további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítsák, miért nem szerint oszlik meg a mancshasználat preferenciája, a kutatók úgy vélik, hogy valószínűleg a hormonok játszanak szerepet benne. A szakemberek szerint az eredmények abban is segíthetik a gazdikat, hogy megértsék, kedvencük miként kezeli a stresszt, mivel a mancspreferencia egyes kutatások szerint hasznos jelzés lehet erre.



Nemrég felfedeztük, hogy a balmancsos kutyák jóval pesszimistábbak, mint amelyek jobbmancsukat használják. Egy gazda szemszögéből hasznos lehet tudni, hogy az állat bal- vagy jobbdomináns, ez segíthet felmérni, mennyire sebezhető a stressz által - idézte Deborah Wellst a Scienve Daily tudományos-ismeretterjesztő hírportál.