Év madara 2019: lezárult a szavazás, megvan a nyertes!

Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) internetes szavazása 2019 év madaráról. A legtöbb szavazat a gólyatöcsre érkezett, ezért a civil szervezet ennek a madárnak, illetve élőhelyvédelmi lehetőségeinek bemutatásával foglalkozik kiemelten a jövő évben.A július 3-ától július 23-áig tartó szavazás alatt a választási lehetőségként felajánlott három madárfajra: a gólyatöcsre, a gulipánra és a nagy pólingra összesen 8993 voks érkezett):gólyatöcs – 3617 (40%)nagy póling – 2882 (32%)gulipán – 2494 (28%)Az MME 1979-ben indított "Év madara" programjának célja természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása.A 2019 év madara címet elnyerő gólyatöcs kopár, sekély vízborítású helyeken, laza telepeket alkotva, és egyesével is költ. Magyarországon rendszeres fészkelő, a költőpárok száma az adott év csapadékviszonyaitól függően 200-1000 pár között alakul. Főleg vízi rovarokat és más gerincteleneket szedeget össze a víz színéről és a partról. Védelmének alapját a még meglévő természetes szikes tavak megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti. Vonuló. Tavasszal március-áprilisban érkezik meg a trópusi Afrikából, a költési időszak végén korán útra kel, többségük augusztusban el is hagyja hazánkat. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.Az év hátra lévő időszakában az MME szakmai stábja elkészíti a fajbemutató anyagokat, illetve kidolgozza azokat a közösségi programokat, melyek segítségével a faj előfordulása által érintett helyi csoportjaink a tavaszi hazatéréskor, a költési időszakban, majd az őszi vonuláskor is be tudják mutatni a fajt.