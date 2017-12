Liba és velociraptor szerelemgyermekére hasonlít egy újonnan felfedezett dinoszaurusz

Így nézhetett ki a Halszkaraptor escuilliei. Fotó: Lukas Panzarin/Andrea Cau

Kacsacsőre, hattyúnyaka, tűhegyes fogai, gyilkos karmai, uszonyszerű karjai és hosszú lábai voltak annak az újonnan azonosított, mindössze pulykaméretű dinoszaurusznak, amely 75 millió évvel ezelőtt élt a mai Mongólia területén.A Halszkaraptor escuilliei névre keresztelt dinoszaurusz struccszerűen járt-kelt a szárazföldön, és sok időt töltött a vízfelszínen lebegve is, miközben hosszú nyaka segítségével levadászta az apró halakat, rovarokat, puhatestű állatokat és rákféléket. A kutatók szerint ez az első olyan ismert két lábon járó, húsevő dinoszaurusz, amely félig vízi életmódot folytatott.

A Nature című folyóiratban bemutatott apró, mindössze nagyjából 45 centiméter magas teremtmény megkövült csontvázát egy homokkő sziklába ágyazódva találták meg."A dinoszauruszok különböző csoportjainak jellegzetességei keverednek benne meglehetősen bizarr módon" - mondta a tanulmányt vezető Andrea Cau, a bolognai Capellini Földtani Múzeum paleontológusa, aki szerint a teremtmény leginkább egy Velociraptor és egy liba szerelemgyerekére hasonlít.A kutatók úgy vélik, hogy a Halszkaraptor testét tollak boríthatták, ám azok ritkán maradnak meg fosszíliákban, és ezúttal sem jártak szerencsével a szakemberek. Az Albertai Egyetemen dolgozó Philip Currie szerint a madarakhoz képest a Halszkaraptor mellső lábai viszonylag kicsik voltak és felépítésüket tekintve "szándékosan nem szárnyszerűek" voltak."Feltehetőleg lassan úszott, talán úgy, mint egy hattyú, és a mellső lábait használta manőverezéshez" - mondta Cau. A szakember szerint a Halszkaraptor úgy futott, mint az összes többi dinoszaurusz, és mind a szárazföldön, mint a vízben hosszú és hajlékony nyaka segítségével, lesből támadva ejtette el zsákmányait.Az évmilliókkal ezelőtt élt csodabogárnak nem csupán a külseje érdekes, de azonosításának története is kalandos. Maradványait egy dél-mongóliai lelőhelyről lopták el, majd egy magángyűjtőhöz került, mígnem Francois Escuillié francia fosszíliakereskedőnek meg nem akadt a szeme rajta. Miután a szakember bebizonyította a különleges lelet eredetiségét és megszerezte, átadta azt a kutatóknak.Cau és kollégái eleinte persze gyanakodva méregették a leletet, és úgy is kezdtek neki a vizsgálatának, mintha hamisítvánnyal lenne dolguk. A kutatók egy rendkívül finom műszer segítségével lestek be a teremtmény majdnem teljes csontvázát rejtő sziklatömbbe, hogy háromdimenziós képeket készítsenek az állatról. A felvételekből aztán egyértelmű vált, hogy valóban egyetlen teremtményről van szó.A fosszília egy mongóliai tudományos intézet gyűjteményébe fog kerülni.Az állat Francois Escuilliéről és Halszka Osmolska néhai lengyel paleontológusról kapta a nevét.