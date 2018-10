Nézzen fel az égre a hosszú hétvégén, nem bánja meg - meteorraj ér el minket

A növekvő holdfázis nem túl kedvező a meteorok esti megfigyelése szempontjából, mivel a ragyogása a kevésbé fényes meteorokat kioltja. Az Orionidák meteorrajának 21/22-én várt maximumát a hajnali időszakban mégis érdemes lehet követni - írja a National Geographic A raj a Halley-üstökösnek köszönheti létezését, és gyors meteorokat produkál, a maximum idején, a hajnal előtti órákban 10-15 hullócsillagot is megpillanthatunk. A hosszú hétvégén már akár szombat hajnalban is érdemes egy kis időt a megfigyelésre szánni.Az Orion csillagkép feletti égrészről indulnak ki a Halley-üstökös porszemcséiből származó meteorok. Mivel ez az égrész eleve a hajnal előtti órákban jár viszonylag magasan az égboltunkon, a legtöbb meteort is ekkor láthatjuk a rajból.