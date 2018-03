Pápának még nem volt ennyi ellenzője az egyházán belül - öt éve választották meg I. Ferencet

Ez a pápaság nem szép, ez a pápaság drámai, hiszen egyes püspökök azt gondolják a pápáról, hogy eretnek, miközben ateisták lelkesednek érte - foglalta össze Ferenc pápa egyházvezetését Antonio Spadaro jezsuita teológus, az olasz Civilta Cattolica folyóirat főszerkesztője. A pápaság első öt évét mérlegelő újság azt írta: "az egyház ma kimozdult önmagából, annak a lassú, de folyamatos földrengésnek köszönhetően, amelyet ez a pápa okozott üzeneteivel és gesztusaival". Az elemzők megegyeznek abban, hogy soha pápának még nem volt ennyi ellenzője az egyházán belül.Jobboldalról kommunizmussal vádolják a liberális gazdaság bírálata miatt. Baloldalról viszont merevséggel, mert erkölcsi kérdésekben mérsékelten konzervatív álláspontot képvisel:Ugyanakkor azt is kifejezte, hogy minden homoszexuális ember iránt szeretettel és tisztelettel kell viseltetni.Akár a pozitív, akár a szerintük negatív eredményeket tekintik az elemzők, egyetértenek abban, hogy Ferenc pápa "erős reakciókat" váltott ki. Az általa képviselt "pasztorációs forradalom megijesztette a fundamentalista konzervatívokat, csalódást okozott viszont a nyugati liberális reformereknek" - jelentette ki Walter Kasper német bíboros.

Ferenc pápa (latinul: Franciscus, született: Jorge Mario Bergoglio; Buenos Aires, Argentína, 1936. december 17. – ) olasz származású argentin teológus-pap, 2013 márciusától a katolikus egyház 266. legfőbb vezetője. A bíborosi testület 2013. március 13-án választotta Róma püspökévé, pápává, közép-európai idő szerint 19.06-kor szállt fel a fehér füst, ünnepélyes székfoglaló miséjét március 19-én tartotta. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le - a későbbi lemondást egyébként Ferenc pápa sem zárta ki, amikor egészségi állapotáról kérdezték. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta. Pápává választásáig 1998-tól Buenos Aires érseke, 2001-től bíboros; a saját ordináriussal nem rendelkező argentínai keleti rítusú hívők ordináriusa. A Time magazin 2013 végén az év emberének választotta.

Minden, amit a pápáról tudni akart

Ferenc pápa beiktatása.

Azt viszont biztosan nem tudták, hogy fiatalkori légúti betegség miatt eltávolították tüdejének egy részét, mivel akkor még – megfelelő antibiotikum híján – ez az életmentő lehetőség állt csak rendelkezésre.

A római katolikus egyház Vatikán-központúságának megszüntetését, az egyházfő nemzetközi erkölcsi szerepének erősítését, az egyszerű szavak és gesztusok erejét emelik ki elemzők a 2013. március 13-án megválasztott Ferenc pápa eddigi ötéves tevékenységéből: talán utóbbinak van a legnagyobb szerepe abban, hogy sokaknak annyira szimpatikus. Pedig - ahogy arra az olasz sajtó is emlékeztetett az évfordulón - a Buenos Aires-i érsek megválasztása előtt majdnem teljesen ismeretlen volt.Ha esetleg Ön sem tudná, mivel foglalkozott az egyházfő, mielőtt pápa lett, összefoglaljuk:. Tudták például, hogy apja Olaszországból települt át Argentínába a nagyszüleivel? És azt, hogy az öt testvér közül ő volt a legidősebb? Két öccse (Óscar Adrián, Alberto Horacio) és két húga (Marta Regina, María Elena) született még.Az sem közismert, hogy eredetileg nem papnak készült.Ezután belépett a villa devotói szemináriumba, és huszonkét évesen, 1958. március 11-én megkezdte a noviciátust a jezsuita rendben. Humán tanulmányokat folytatott Chilében, majd hazatérve, 1963-ban filozófiai licenciátust szerzett a San Miguel-i Colegio Máximo San Joséban. 1964-től 1965-ig a jezsuiták Santa Fé-i Szeplőtelen fogantatás Gimnáziumában, majd 1966-ban a Buenos Aires-i Megváltó Gimnáziumban1967-től 1970-ig teológiát tanult a Colegio Máximo San Joséban, és licenciátust szerzett. 1969. december 13-án szentelték pappá, örökfogadalmát 1973. április 22-én tette le.

Rejtélyes emberrablás, magyar érintettel

1972–73-ban novíciusmesterként szolgált, majd 1979-ig a jezsuita rend argentin tartományfőnöke volt. Ebben az időszakban, az argentin katonai diktatúra idején az ellenzéket sok atrocitás érte, elraboltak például két jezsuita papot, a magyar Jálics Ferencet és Orlando Yoriót. Többen megvádolták Bergogliót, hogy részt vett az emberrablásban, vagy legalábbis nem tett ellene eleget. 2005-ben per is indult ellene az ügy miatt, de a vádakat végül ejtették. Jálics Ferenc Bergoglio pápává választása után úgy nyilatkozott, hogy nem miatta hurcolták el őket: abban, hogy a történtekben a jelenlegi pápa annak idején milyen szerepet játszott, nem tudott állást foglalni. Jálics és Bergoglio évekkel az események után tudtak találkozni, hogy megbeszéljék a történteket, és közös szentmisét is bemutattak.

Egyszer már majdnem pápa lett

Ferenc pápa gyerekek között ünnepli a születésnapját. Fotók: MTI

Nem könnyű a testőrének lenni, de szereti a focit

A pápa, aki szembemegy az árral

Egyébként I. Ferenc nem először került az egyházfői poszt közelébe: 2005-ben részt vett II. János Pál pápa temetésén, majd régensként irányította a Szentszéket a pápaválasztó konklávé megnyitásáig. A pápaválasztáson a kiszivárgott hírek szerint Ratzinger bíboros utánegy bíboros névtelen feljegyzései alapján az első választási fordulóban 10, a másodikban 35 és a harmadikban 40 szavazatot kapott, mielőtt Ratzingert pápává választották volna a negyedik körben. Ezt tudva, utólag, megválasztása annak ellenére sem meglepő, hogy mint írtuk, szinte ismeretlen volt korábban.Ferenc pápa a "normalitás forradalmát" hozta el az egyházba - vélte Thomas Rosica atya, a szentszéki sajtóközpont munkatársa. A La Repubblica és a Corriere della Sera című olasz napilapok is a "normalitás pápájáról" írtak, hangsúlyozva, hogy a magát egyszerűen Ferencnek nevező egyházfő "bűnösként" is szokta magát emlegetni, aki ha téved, bocsánatot kér. Egyszerű életmódot folytat. Érsekként sem tartott autót, ehelyett tömegközlekedéssel járt; ha Rómába kellett utaznia, turistaosztályon repült.Szerény lakásban lakott az érsekség épületében; elődje bíborosi öltözetét használta, de szívesebben járt egyszerű fekete öltözetben. Híveivel igen közvetlen, nyitott, ezzel közelebb kerül az emberekhez, ugyanakkor megnehezíti testőrsége munkáját. Kedveli az operát és az irodalmat, érdekli a labdarúgás és jól úszik. A spanyolon kívül olaszul, latinul, franciául, németül és angolul beszél. Szerénysége a pápává választása után is megmaradt.Benedek pápa lemondásával foglalkozó cikkünkbenazt nyilatkozta: I. Ferenc pápa új stílust hozott az egyházba, és számára imponáló, hogy nem akart szándékosan megváltozni kinevezése miatt. - Sokszor előfordul, hogy ha valaki új pozícióba kerül, akkor egyből változni is akar, és sokszor ezáltal úgy áll neki ez a szerep, mint tehénnek a gatya. Ferenc pápa nem ezt tette, mindig szükség van a megújulásra - fogalmazott Kiss-Rigó László, aki személyesen találkozott XVI. Benedekkel és Ferenc pápával is, előbbivel mintegy fél órát beszélgethetett négyszemközt.

Marco Politi olasz vatikanista szerint Ferenc pápa nemzetközi erkölcsi vezetőnek számít, aki nem kizárólag a katolikusokhoz, keresztényekhez, hanem minden kortárshoz szól. Üzeneteinek kiemelt témája a béke, a darabokban zajló harmadik világháború megállítása, a modern rabszolgaság és társadalmi igazságtalanság elleni fellépés. Politi szerint Ferenc pápa ismerte fel elsőként a világban zajló migráció történelmi súlyát, valamint a környezet pusztulásának szociális hatásait. A Vatikán-szakértő úgy látta, öt év után a pápaság a második fázisába lépett: eredményre várnak a vatikáni reformok, valamint a papi pedofíliával szembeni egyházi intézkedések.

Andrea Riccardi, a Szent Egyed közösség elnöke hozzátette, ennyire erős ellenzéke egyetlen egy pápának sem volt.Ferenc pápát az különbözteti meg másoktól, hogy szembemegy az árral - mondta Giulio Albanese olasz misszionárius atya. Kiemelte, a pápát a hatalmi "palotákban" kritizálják, de az afrikai misszionáriusok "mindig is ilyen pápát akartak, aki keresztény gyökereihez vezeti vissza az egyházat". "Hatalmas ugrást tett, amikor kijelentette hogy mától kezdve a központ a periféria. Az egyetlen igazi államférfi, aki a népek jólétét tartja szem előtt".. Levélben írta róla: mély filozófiai és teológiai képzettséggel bír, ami segít meglátni „a két pápaság közötti belső folyamatosságot, minden stílusbeli és személyiségtől függő különbség ellenére".„Ostoba előítéletnek" nevezte a bírálatokat, amelyek az egyházfő teológiai képzettsége kapcsán felmerültek. A levelet egy könyvbemutató alkalmából küldte: a Vatikán ugyanis kötetsorozatot adott ki Ferenc pápa teológiai nézeteiről tizenegy nemzetközi teológus együttműködésével. Nehezen talált azonban teológusokat a kötet összeállításához, többen azzal utasították el a felkérést, hogy szerintük Ferenc pápa nem rendelkezik megfelelő teológiai képzettséggel. Bármilyen kétség is merül fel tehát a hívekben és az egyház képviselőiben, az előző pápa úgy véli, az öt éve megválasztott I. Ferenc a folyamatosságot képviseli. Elmondta: őt épp az ellenkezője miatt bírálták annak idején. Azt rótták fel neki, hogy kizárólag elméleti teológus volt, aki "keveset értett egy mai keresztény gyakorlati életéből".(forrás: MTI, wikipédia)