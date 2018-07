Rendszeressé válhat a tömeges korallfehéredés az ausztrál Nagy-korallzátonynál

Az Ausztrália keleti partjainál 2300 kilométer hosszan elnyúló zátonyt az elmúlt években a korallevő töviskoronás tengericsillagok (Acanthaster planci) inváziója, üledékképződés, a vízminőség romlása, az óceánvíz savasodása, 2016-ban és 2017-ben pedig többször is tömeges korallfehéredés sújtotta.



A Climate Council nevű független szervezet jelentése szerint a vízfelszín hőmérsékletének az elmúlt évszázadban tapasztalt emelkedése miatt világszerte egyre gyakoribbakká, hosszabbakká és intenzívebbekké válnak a tengeri hőhullámok. 2034-re akár kétévente előforduló jelenségekké válhatnak az olyan szélsőséges óceáni hőmérsékletek, amelyek a 2016-os és 2017-es korallfehéredéseket eredményezték. Ilyen rövid idő alatt pedig nem tudnak regenerálódni a virágállatok, mivel a korallcsoportosulások kialakulása legkevesebb egy évtizedbe telik.



A Climate Council vezetője, Lesley Hughes úgy vélte, hogy a kétévente bekövetkező tömeges kifehéredés valóságos halálos ítélet lenne a világ legnagyobb koralltelepe számára.



A jelentés szerint a világszerte található korallzátonyok túlélésének záloga az, hogy milyen gyorsan és hatékonyan sikerül visszaszorítani a következő években az üvegházhatású gázok szintjét.



"A megfelelő, drasztikus lépések megtétele nélkül a szélsőséges korallfehéredés válik az új normává a 2030-as évekre" - mutatott rá Hughes.



A korallfehéredés a beteg korallzátonyok jellegzetes vonása. Amikor a tengervíz túlságosan felmelegszik, a korallokban élő, azok színét adó algák kilökődnek, és csak a fehéres színű mészváz marad utánuk.



A Nagy-korallzátony Ausztrália egyik legnagyobb turistalátványossága, amely évente mintegy 6,4 milliárd ausztrál dollárral (1300 milliárd forint) járul hozzá az ország gazdaságához és közvetve több mint 64 ezer munkahelyet biztosít.



Az ausztrál kormány április végén jelentette be, hogy 500 millió ausztrál dollárt fordít a következő években a zátony helyreállítására és védelmére, beleértve a vízminőség javítását is, ugyanakkor az üvegházhatású gázok visszaszorítása érdekében nem tesz elég lépést.



Ausztrália továbbra is a világ egyik legnagyobb károsanyag-kibocsátója. Tavaly harmadik egymást követő éve nőtt a szigetországban a kibocsátás mértéke, ami azt jelenti, hogy Ausztrália egyre távolabb kerül a kormány azon célkitűzésétől, hogy 2030-ra - a kutatók által egyébként "szánalmasan kevésnek" nevezett - 26-28 százalékkal csökkenti a kibocsátást.