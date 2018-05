Új cickányfajt azonosítottak a Fülöp-szigeteken

A Journal of Mammalogy című folyóiratban bemutatott Palawanosorex muscorumnak hegyes orra és sötét bundája van, és nagyjából 1500-1950 méterrel a tengerszint felett él a sziget déli részén magasodó Mantalingahan hegyen.



A tanulmányt vezető német zoológus, Rainer Hutterer az állat anatómiai sajátosságait elemezve állapította meg, hogy egy különálló fajjal van dolguk.



A kutatók szerint a területen eddig ismert másik cickányfajjal (Crocidura palawanensis) ellentétben a Palawanosorex muscorum farkát sűrű szőrzet, nem pedig látható sörték borítják. Az állat hosszú karmokban végződő, széles mellső lábaival ássa magát keresztül a humuszos talajon, amikor a kedvenc csemegéjének számító földigiliszták után kutat.



A Louisiana Állami Egyetem Természettudományi Múzeumának munkatársaként dolgozó Jacob Esselstyn, a tanulmány társszerzője szerint az újonnan azonosított faj "segíthet annak kiderítésében, hogy a Fülöp-szigetek számos apró termetű emlősfaja miként került hajdanán a területre".



A Mantalingahan hegy három egyedülálló emlősfajnak is otthont ad. Lenyűgöző biológiai sokféleségének a síkságoktól és a szomszédos hegyektől teljesen elszeparált területei biztosítanak védelmet.



A hegy továbbá kulcsfontosságú vízgyűjtő területként is funkcionál: humuszos talaja szivacsként tartja magában az esővizet. A kutatók szerint a Palawanosorex muscorum élőhelyét egyelőre nem veszélyezteti emberi tevékenység.