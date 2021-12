Tavaly összesen 2388 esetben vonultak káreseményekhez a hivatásos, a létesítményi és az önkéntes tűzoltók – tájékoztatta a megyei közgyűlés tagjait Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató. Pozitív, hogy a beavatkozások száma a 2018. évi adatokhoz viszonyítva 8, míg a 2019-es évhez képest 27 százalékkal csökkent. A tűzesetek száma is csökkenő tendenciát mutat összességében, a csapadékszegény tavasz miatt a legtöbb ilyen szabadtéri esethez áprilisban riasztották a tűzoltókat. Elmondta azt is, hogy a káresetekben 37 fő sérült meg, 5 személy pedig elhunyt. Műszaki mentési feladatokhoz 1337 alkalommal riasztották a megyei egységeket, ez is kevesebb, mint az előző években, de érdemes figyelembe venni, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek nagy mértékben befolyásolják a káresetek számát. Tavaly például a viharkárok az összes műszaki beavatkozások 48 százalékát adták.