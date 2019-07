Pénteken kezdődik Európa legnagyobb Alfa Romeo találkozója Zánkán

Európa legnagyobb Alfa Romeo találkozóját rendezi az Alfa Amore online közösség pénteken és szombaton Zánkán - közölték a szervezők az MTI-vel.



A most először kétnapos AlfaCity-t tizenharmadik alkalommal rendezik meg, az idei találkozóra a szervezők a tavalyi rekordszámú, 1410 autónál is többet várnak. A találkozó minden ötödik résztvevője külföldi, több olasz márkaklub is képviselteti magát, de idén nemcsak a környező országokból, hanem még Oroszországból is várnak vendégeket - tették hozzá.



A márka elválaszthatatlan részét képezi 109 éves történelme, ezért a látogatók a szokásoknak megfelelően kiemelt helyen tekinthetik meg a márka aktuális modelljeit, valamint az old- és youngtimer Alfa Romeókat a rendezvényen.



A Magyar Autóklubbal és a Groupama Tanpályával együttműködve a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos autózásra, ezért a közlekedésbiztonsággal és a baleset-megelőzéssel kapcsolatos programok és előadások is várják a résztvevőket. Rendeznek emellett versenyt távirányítós autóknak, a sofőröket akadálypálya is várja, de szörfrodeó és különböző gyerekprogramok is lesznek.



A nap házigazdája idén is Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető lesz, aki az Alfa Romeo hazai márkanagykövete.



A programok sorát mindkét nap hajnalig tartó bulik zárják, amelyeken fellép többek között Edo Denova, Willcox és Antonyo, szombaton este pedig a soproni SativuS zenekar koncertjét is hallhatják a találkozó résztvevői.