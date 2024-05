Az már biztos, hogy a Mosonmagyaróvár búcsúzik a labdarúgó NB II.-től, hiszen otthon 5–0-ra kikapott a feljutásra hajtó Győrtől, így behozhatatlan a lemaradása a kiesés elkerülése érdekében. A Vasas viszont ikszelt a Tiszakécske ellen otthon, így a Szeged-Csanád GA nem került még elérhetetlen távolságra a második helytől, a hátrány továbbra is három pont a Vasassal szemben.

A remek védekezés ezúttal is alap volt, hiszen a 30. bajnokiján immár 18. alkalommal érintetlen maradt a szegedi háló. A másik oldalon viszont ott van a mindössze 30 szerzett találat, azaz az 1.00-s szerzettgólátlag. A Soroksár masszív védekezését ezúttal nem sikerült áttörni, vagy ha ez össze is jött, a kapus, illetve a védők mentettek, blokkoltak, becsúsztak, szereltek.

– Az első félidőben rögtön volt több helyzetünk, amikor a kapus is nagyot védett. Már ebben az időszakban gólt kellett volna szereznünk, végig kontrolláltuk a meccset, de az utolsó passzoknál jobban kellett volna koncentrálni, hogy gólokat szerezzünk. A játék képe alapján nyerhettünk volna, így most csalódottak vagyunk. A Soroksár betömörült, kontrákra épített, ám ha jobbak a passzaink, más a mérkőzés alakulása. A döntetlen ma még fájó, aztán a végelszámolásnál meglátjuk, mennyit ér. Jobban kell dolgoznunk, van még négy meccs, ezekre kell felkészülni minden szinten, így fizikailag és lelkileg is – nyilatkozta Márkvárt Dávid, aki megint sokat dolgozott, ám most nem jött a gól, vagy a gólpassz.

Szintén elég sokat tett azért Zuigéber Ákos is, hogy megszülessen a három pontot érő hazai találat, ám ő sem járt sikerrel.

– Mindent elkövettünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és igyekeztünk a legjobbat nyújtani, az elején rá is mentünk a Soroksárra, hogy az első gól minél hamarabb megszülessen, de ez sajnos nem sikerült. Ezután csak rohantunk előre a gólért és a hazai három pontért, ez most nem jött össze. Elégedett lehetek a csapat teljesítményével, ma ez erre volt elég. A védekezésünk nagyon jó, ebből kell támadni, éppen ezért fektetünk sok energiát a védekezésre, elöl viszont akadnak bökkenők, de ezek idővel rendeződnek. Kevés meccs van hátra, éppen ezért lett volna jó megszerezni a három pontot. A hátralévő mérkőzéseken mindent megteszünk a négy sikerért, de nem csak rajtunk múlik a feljutás – mondta Zuigéber.

A Szeged legközelebb vasárnap 17 órától a Budafok vendége lesz.