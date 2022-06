A Kiskunsági Nemzeti Park gyöngyszeme változatos és egyedülállóan gazdag növény- és állatvilágával, a selymes vizű Holt-Tiszával és számos kikapcsolódási lehetőséggel hívogat. Aki strandolni szeretne, megmártózhat a Tősfürdő hideg vagy termálvizes medencéinek egyikében, kalandos élményeket szerezhet a kalandparkban, de bebarangolhatja az érintetlen Holt-Tiszát a helyi csónakkölcsönző ladikjain. Lehetősége van horgászni, túrázni, lovagolni, lovas túrákat tenni, és az újonnan épült kerékpárútnak köszönhetően két keréken is felfedezheti a vidéket. A Tőserdő tökéletes helyszíne a családi pihenéseknek, nyaralásoknak, de csapatépítő tréningek, iskolai kirándulások, családi és baráti találkozók szervezői is gyakorta szemelik ki helyszínül a vadregényes Tőserdőt.

A retróstrand a környék kedvelt fürdőhelye

A település egyik különlegessége a Tősfürdő, amely bájos „retró” stílusával, négyhektáros, virágos, ligetes parkjával tökéletesen illeszkedik az erdővel határolt területbe. A medencében üldögélve madárdalt hallgathatnak a fürdőző vendégek, és gyönyörködhetnek a természet szépségeiben. A település 42 fokos termálvizét 1970-ben tárták fel. A fürdő vize alkáli hidrogénkarbonátos, ezért vegetatív idegrendszeri panaszokra, mozgásszervi rehabilitációra javallott. Három termálvizes, egy gyermek- és egy bébimedencével, illetve egy hideg vizes úszómedencével várják a fürödni vágyókat. A vizes élményeken túl strandröplabda, focipálya és ugrálóvár teszi még szórakoztatóbbá a strandon töltött pihenést.

Jó választás az autóskemping

A pénztárcabarát lakiteleki Autóskemping háromhektáros, gondozott, ligetes parkja közvetlenül a Tősfürdővel szemben található. A kempingben egy négyágyas, valamint tizenöt 2 + 1 ágyas, komfort nélküli faházba várják az egyéni vendégeket és a csoportokat. Sátorhelyeik száma szinte korlátlan, emellett még harminc lakókocsi vagy lakóautó kényelmes elhelyezését is biztosítani tudják. Igény szerint programot is szerveznek, így például kézműves-foglalkozásokat, sportvetélkedőket, lovaglást szerveznek, túravezetést tartanak, ugyanakkor Lakitelek nevezetességeit: a Pulai-gyűjteményt vagy a Hungarikum Ligetet is bemutatják.

default

Kerekesszékkel is bejárható a tanösvény

A Kontyvirág tanösvény egész évben várja a természetjárókat. A nyolcállomásos, 3,5 kilométer hosszú túraútvonal bejárható gyalogosan vagy kerékpárral, száraz időben kerekesszékkel is. Igazi vízjárta, buja növényzetű ártéri terület maradványát találjuk meg a Kiskunsági Nemzeti Park legkisebb területén, a Szikrai- és az Alpári-réten. A terület élővilága a 19. századi folyószabályozás előtti állapotokat idézi. Változatosságát a Szikrai és az Alpári Holt-Tisza és a holtágakat kísérő liget- és láperdők, ártéri mocsarak és mocsárrétek adják. A Lakitelek mellett fekvő Holt-Tisza szabadstrandja, a termálfürdő, a holtágra néző kilátótorony, a csónakázási és a horgászási lehetőség a területet közkedvelt pihenőhellyé teszi.