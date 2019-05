Elemzők: Orbán erős szövetségest szerzett Trump személyében

A szerdai lapszámban Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője kijelentette, hogy a tárgyalás két jelentős hozadéka a magyar nemzeti érdek képviselete a legmagasabb szinten, valamint a jövőbeni ideológiai szövetségépítés. A találkozóval új magasságba emelték a magyar-amerikai bilaterális kapcsolatokat - tette hozzá.



A Trump-adminisztráció külpolitikai korrekciója bizonyítja: korábban elsősorban a demokrata párti vezetés politikai döntésének volt a következménye, hogy a közép-európai térség kevesebb figyelmet kapott az Egyesült Államoktól. Mostantól azonban az amerikai geopolitikai fókusz egyik sarokköve a Kárpát-medence és közvetlen környezete lehet - fejtette ki a politológus.



Simon János azt mondta, hogy kifejezetten jól sikerült a találkozó. A politológus úgy vélekedett, Orbán Viktor és Donald Trump mindketten azt tartják szem előtt, hogy a saját országuknak mi a hasznos.



Az Egyesült Államok számára fontosabbá vált Közép-Európa, amit az is alátámaszt, hogy az amerikai elnök korábban már több térségbeli ország vezetőjével találkozott - jelentette ki Simon János.



Úgy folytatta, hogy Orbán Viktornak is lényeges az amerikai kapcsolat, és nem csupán politikailag: a találkozónak várhatóan gazdasági következményei is lesznek. Befektetők érkezhetnek Magyarországra, és újabb beruházások indulhatnak - mondta a politológus a Magyar Nemzetnek.