Szijjártó: elfogadhatatlan a migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi ellátása

Elfogadhatatlannak nevezte szerdán Szijjártó Péter az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának ülésén elhangzott felszólalásában azt a javaslatot, amely szerint az illegális migránsoknak ugyanolyan egészségügyi ellátást kell biztosítania egy tagállamnak, mint saját állampolgárainak.A magyar külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon elmondta: a New York-i értekezleten leszögezte, hogy nem lehet gyakorlatilag ugyanolyan egészségügyi ellátási jogokat biztosítani azok számára, akik törvénytelenül jutottak be egy országba, mint amilyen jogokat biztosítanak azon lakosoknak, akik évtizedek óta becsületesen fizetik adóikat egyebek közt az egészségügyi ellátás fenntartására.Szijjártó Péter szavai szerint az ENSZ bürokratái a jószándék köntösébe bújtatva, lopakodó módon próbálják ezt a javaslatot a globális migrációs csomagot részeként ráerőltetni a világszervezet tagállamaira. Teszik ezt azért, mert korábban nem sikerült a teljes csomagot áterőszakolni az ENSZ tagállamain, hiszen Magyarország, az Egyesült Államok, Izrael, Csehország és Lengyelország a dokumentum elfogadása ellen szavazott, az Európai Uniónak pedig további több tagja nem szavazta meg. Ezért most részenként kísérlik meg áterőszakolni a csomagot a tagállamokon - tette hozzá.A miniszter emlékeztetett arra, hogy a globális migrációs csomag lényege az illegális bevándorlás legalizálása nem törődve azzal, hogy milyen biztonsági kockázatot jelent. Hozzátette, hogy a magyar álláspont szerint az illegális migráció veszélyes, nem szabad legalizálni, sem megszervezni, hanem meg kell állítani a biztonsági kockázatai miatt.A Gazdasági és Szociális Tanács a Közgyűlésnek alárendelt ENSZ-szervezet, amely egyebek közt egészségügyi téren felmerülő nemzetközi kérdésekben tanulmányokat végez és intézkedéseket kezdeményez.