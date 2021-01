Trisha Ashley: Karácsonyi szerelem

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Karácsony előtt néhány nappal kezdtem neki ennek a könyvnek, idén ugyanis úgy döntöttem, az olvasással is ráhangolódok az ünnepre. Bármilyen furcsa is, de a klasszikusokon kívül viszonylag kevés ilyen tematikájú regény van a piacon, azok is régebbi kiadásúak, ezért esett a választásom erre a 2017-es műre. Bár 500 oldalas könyvről van szó, igazából nagyon gyorsan ki lehet végezni – nekem is még Szilveszter előtt sikerült, pedig ugyebár az ünnepek alatt az embernek valószínűleg kevesebb ideje – vagy szándéka – van elvonulni. És amiért még január közepén is jó szívvel ajánlom, az az, hogy igazából nem is feltétlenül karácsonyi, inkább egy hangulatos téli történetről van szó. Az pedig még egy darabig aktuális lesz.

A főszereplő, Holly Brown nem ünnepli a karácsonyt. Fiatal felnőtt koráig vallásuk miatt maradt ki ez az ünnep családja életéből, amikor pedig férjhez ment és saját hagyományokat teremtett, párja éppen a szeretet ünnepe előtt halt meg, így ezek a napok csak gyászát juttatják eszébe. Ezért amikor felkérik, hogy vigyázzon egy mindentől távol eső házra a lancashire-i lápvidéken, nem képes visszautasítani az ajánlatot, mivel ez tökéletes ürügy arra, hogy megfeledkezhessen az ünnepről. Úgy tervezi, hogy csendes magányában tölti majd az ünnepet egy olyan helyen, ahol még térerő híján mobilon sem tudják zavarni és kipiheni magát az új évre.

A feladat egyébként nem túl bonyolult: a hatalmas házban gondoskodni egy kutyáról, egy lóról és egy kecskéről. Ezt a feladatot évek óta egy házaspár végezte, őket kell Hollynak helyettesítenie. A ház tulajdonosa, a sikeres szobrászművész Jude Martland persze nem örül annak, hogy egy ismeretlen költözik otthonába, a zsémbes férfi rendszeresen hívogatja és gyakorlatilag minden alkalommal pillanatok alatt összevesznek. Nem ez azonban az egyetlen dolog, ami megzavarja Holly nyugalmát. Találkozik ugyanis a kapusházban élő idős házaspárral és a náluk lakó tinédzser unokájukkal, akikről hamar kiderül, hogy az idős asszony egészségi állapota miatt meglehetősen nehezen látják el magukat. Holly így nagylelkűen felajánlja, hogy költözzenek fel hozzá a házba és ő gondoskodik róluk karácsonykor. Eredeti foglalkozása szerint ugyanis szakács, és bár télen nem szokott főzni, annyira megkedveli őket, hogy a kedvükért még erre is hajlandó – és persze arra, hogy így akaratán kívül mégiscsak egy családi karácsonyon vegyen részt. A társaság pedig folyamatosan gyarapodik: megérkezik a ház tulajdonosának testvére, aki előző télen Jude menyasszonyával lelépett, majd felbukkan a menyasszony és maga Jude is. Sőt, még egy vadidegen is hozzájuk csapódik, aki eltévedt a hegyi úton. Mivel pedig hatalmas hóesés zúdul rájuk, mindannyian ottragadnak a házban összezárva, így kénytelenek együtt tölteni a karácsonyt. Holly tehát ahelyett, hogy pihenne, gyakorlatilag egész nap a hatalmas társaságra főz. Legnagyobb meglepetésére azonban ez egyáltalán nem okoz számára problémát, sőt már az sem zavarja, hogy ünnepelni fog és ajándékozni.

Egy kicsit olyan ez a történet, mint egy habkönnyű színdarab. Mivel egyetlen házban játszódik a történet, események híján a szórakoztató karaktereken és párbeszédeiken alapul az egész történet. Az olvasó egy rendkívül szerethető kompánia életébe csöppen bele, ahol minden egyes szereplő nagyon hamar belopja magát a szívébe. A két öreg a maguk bölcsességével és éleslátásával a nyugalmat, a tinilány a fiatalos lendületet adja a sztorihoz.

Aztán ott van a két testvér, akik között egy olyan cicababa miatt feszül kibékíthetetlen ellentét, akiről hamar kiderül: gyakorlatilag a szépségén kívül semmi más nem értékelhető benne, így hamar a társaság fekete bárányává válik. Kedves színfoltot jelent a teljesen kívülállóként ittragadt színész, és az időnként felbukkanó mellékszereplők, mint a Hollynak udvarló fiú, aki a havat takarítja az utakról és a boltos, aki azt is eladja bárkinek, amire semmi szüksége. És persze a két főszereplő, akikkel kapcsolatosan nyilván az elejétől kezdve lehet tudni, hova fut majd ki folyamatos szópárbajozásuk. Vagy talán annyira mégsem, hiszen Holly folyamatosan olvasgatja nagymamája naplóját, és ahogy egyre többmindent megtud a Martlandokról, egyúttal pedig nagymamája múltjáról, egyre erősebb benne a gyanú, hogy a véletlen eddig ismeretlen rokonaival sodorta össze.

Összességében tehát egy nagyon szerethető téli történetet kap az olvasó, ami éppen ideális arra, hogy ezeken a hideg napokon egy kicsit átmelengesse az ember szívét.