A digitális világon kívül is van élet - Fotók

Korunk fiataljait már nemcsak a televízió csábítja el a rendszeres mozgástól és a társas kapcsolatok ápolásától, hanem egy egész infokommunikációs rendszer köti le őket szinte a nap minden órájában. Ezért is csatlakozott a csongrádi Batsányi János Gimnázium a Square-Eyed Students, azaz „Kocka diákok" című nemzetközi Erasmus+ projekthez, amelyben a két világ közötti egészséges egyensúlyt szeretnék megtalálni.Észt, dán, horvát és török partnereinkkel együtt azt szeretnék megmutatni, milyen lehetőségek rejlenek az infokommunikációs eszközökben, alkalmazásokban, ugyanakkor milyen valódi értéke van a személyes kapcsolatoknak, a szabadidő „hagyományos" eltöltésének játékkal, tánccal, színházzal, a művészetek segítségével.– A pályázati munkába bekerülő diákjaink nemcsak a projekt megvalósításában vállalt feladatokat oldják meg, hanem közben megismerhetik egymás kultúráját, oktatási rendszerét is. Bízom benne, hogy a projekt végén nemcsak számtalan élménnyel, hanem európai kapcsolatokkal is gazdagodnak tanulóink. Megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy a digitális világon kívül is van élet – tudtuk meg Kiss Attilától, a gimnázium igazgatójától.A projektben a csongrádi középiskolából tizenhat diák vesz részt, akik többek között olyan problémákkal foglalkoznak, mint a digitális függőség okai és veszélyei, valamint hogy mit is lehetne tenni azért, hogy kevésbé függjenek a számítógépek, okostelefonok világától szabadidejükben.Tábori Lilla legutóbb a projekt törökországi, trabzoni állomásán is részt vett, most pedig házigazdaként segíti a csapatot. – Jól éreztük magunkat Törökországban, mert nemcsak együtt dolgoztunk, de egyben megismertük a török kultúrát is. Itthon szintén a közös munkán van a hangsúly, például azzal is foglalkozunk, hogyan képzelnénk el a jövő iskoláját. De lesznek közös kulturális és sportprogramjaink is – beszélt a nemzetközi projektről a gimnazista.A nemzetközi együttműködés következő állomásán a csongrádi gyerekek látják vendégül külföldi diáktársaikat. Az egyhetes közös munka alatt a vendégek megismerhetik Csongrádot és a régiót, emellett pedig a robotprogramozástól a kürtőskalácssütésig rengeteg közös programjuk is lesz.