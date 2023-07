Az utazási témájú spam levelek minden évben már tavasszal megjelennek a kibertérben, amelyek száma nyár elejére már 25%-kal megnövekszik, csúcspontja várhatóan júliusban fog eljönni. Ugyanez igaz a nyári fesztiválszezonra is, amikor is megszaporodnak a csaló ajánlatok, így nem csak élmény, de akár pénz nélkül is maradhatunk - derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) tájékoztatójából.

Utazási csalásnak nevezzük, amikor a kiberbűnözők hamis szálláshely/járat/jármű foglalás ajánlatával igyekeznek pénzt kicsalni az áldozatoktól. Ilyenkor az ajánlatban szereplő tételek vagy csak rosszabb kondíciókkal érhetők el, vagy egyáltalán nem is léteznek.

Az SZTFH felhívja a figyelmet, hogy a csaló adathalász levelekben a támadók gyakran valamilyen azonnali cselekvésre próbálnak rávenni minket, mindezt sürgető hangnemben (pl. „Le ne maradj!”, „Az utolsó lehetőség!”, „Ma még a tiéd lehet!”, „Kattints, hogy a tiéd legyen az utolsó…”). A legtöbb esetben egy linkre való rákattintásra, vagy egy melléklet letöltésére próbálnak minket rávenni.