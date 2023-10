A virtuális őrjárat mindenkit vár, hogy digitális vadőrként segítsen megvédeni a veszélyeztetett állatokat az orvvadászattól. A résztvevők valós időben figyelhetik meg a szavanna lenyűgöző élőlényeit a természetes élőhelyükön, mindezt a világ bármely részéből, online, otthonuk kényelméből.

A virtuális vadőrök a wildlife-watch honlapon bejelentkezve kezdhetik az őrjáratot, ahol az élő közvetítés aloldalának alján egy kattintással, a „Report” gombon jelezhetik, ha veszélyben lévő állatokat vagy orrvadászat jeleit fedezik fel. A közösségi médiában is egyszerűen megoszthatják a látottakat, a posztjaikkal ismerőseiket is részvételre ösztönözve, valamint a weboldalon keresztül a Black Mamba Orvvadász-ellenes Egység munkáját adományokkal is támogathatják.

A különböző kameranézeteknek köszönhetően minden alkalommal új élmény tárul az online parkőrök szeme elé, és a világon bárhonnan is jelentkeznek be, egy szempillantás alatt elefántok, oroszlánok vagy zsiráfok társaságába csöppenhetnek.

Íme, a sok közül az egyik élő képernyő:

Ma, az Állatok Világnapján a Samsung bejelentette a Wildlife Watch kezdeményezésének bővítését: az Africammel és a Black Mamba Orvvadász-ellenes Egységgel együttműködve segítenek megvédeni a dél-afrikai szavanna veszélyeztetett állatait az orvvadászat állandó fenyegetésétől.

Forrás: Samsung

A 2021-ben elindított Wildlife Watch program a Samsung technológiáját megfigyelőrendszerként alkalmazza, hogy élő közvetítés segítségével bárki szemmel tarthassa a vadon élő állatokat a dél-afrikai Kruger Nemzeti Park Balule Természetvédelmi Területén. A bevezetés óriási sikert aratott, a nézők virtuális vadőrként vigyázhattak a Samsunggal a szavannán élő orrszarvúakra, az egyik legveszélyeztetettebb állatfaj példányaira.

„A Wildlife Watch kezdeményezés bevezetése óta egyetlen orrszarvú engedély nélküli kilövésére irányuló kísérletet sem észleltünk a rezervátumban – mondta Leitah Mkhabela, Black Mamba vadőr. – Azonban a többi állat orvvadászata továbbra is jelentős probléma. A turizmus még mindig nem éri el a Covid-járvány előtti szintet, vagyis kevesebben őrzik a parkot; a megélhetési válság növelte a szegénység mértékét, így az alacsony fizetés és a kihívást jelentő munkakörülmények miatt nehéz új vadőröket toborozni.”