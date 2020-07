Átverés lehetett a tesztkoronavirus.hu weboldal

Amikor a város eredményeiről beszél, Farkas Éva Erzsébet gyakran emlegeti: a siker titka a makói modell. Azt mondja, a válságkezelésnek is volt, van helyi módja – ennek is az összefogás az alapja. Erről, a munkahelymegtartásban elért eddigi eredményekről nyilatkozott lapunknak, no meg arról, hogy mi lesz a makói szülészettel.