Az Ásító inas, az Ordító suhanc, Krisztus mellképe, a Mosónők sorozat, Liszt Ferenc portréja, vagy a Golgotához készült kétoldalas rajz is látható lesz majd azon a kiállításon, ami júniusban nyílik a Móra Ferenc Múzeumban. Összesen 73 festmény, rajz és vázlat nyújt majd átfogó képet a 19. század talán leghíresebb magyar festőművészének életművéről. A tervek szerint érkezik majd további öt műalkotás is, ezek magát a mestert, a 180 éve született Munkácsy Mihályt ábrázolják. A szegedi tárlatra például Rippl-Rónai József, valamint Polgáry Géza Munkácsy-arcképe is a vármegyeszékhelyre érkezik.

A szegedi önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága szerdai ülésén tárgyalt a Móra Ferenc Múzeum előzetes engedélykéréséről. A közgyűjtemény a várostól, mint fenntartótól kért engedélyt arra, hogy a tárlat létrehozása érdekében szerződést köthessen a Magyar Művészeti Műhely Kft-vel bruttó 30,4 millió forint összegben. A műalkotásokat a cég, a helyszínt és a festmények biztonságos őrzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Móra Ferenc Múzeum biztosítja, a kiállítás nettó jegybevétele pedig a közgyűjteményt illeti meg.

Munkácsy Mihály életműve 12 év után térhet vissza Szegedre. Legutóbb 2012-ben láthattak egy reprezentatív válogatást a 19. századi festőgéniusz képeiből a Móra Ferenc Múzeum látogatói. Az akkori tárlat zajos közönségsikert aratott, csaknem ötvenezer látogatót vonzott a Kultúrpalotába.