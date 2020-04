Egyszerre 50 baráttal is élő videón beszélhetünk a Messengeren

Hamarosan megérkezik hozzánk is a közösségi oldal ügyes válasza a világjárványra.

A Messenger Rooms alkalmazást hivatalosan is bejelentette blogján a Facebook. Mark Zuckerberg élő videóközvetítésen közölte, hogy több országban még áprilisban, majd rövidesen a világ szinte minden országában elérhető lesz az alkalmazás.

Ezzel aztán

bárki indíthat időkorlátozás nélkül akár ötven résztvevő számára is egy „szobát” a Messengeren,

amely a létrehozó döntése szerint nyitott lehet csak a meghívottak, vagy bárki számára. Igazán izgalmas attól lesz a megoldás, hogy a fél világnak ott a mobilján a Messenger – tehát nem kell telepíteni, meg nagy nehezen eligazodni a beállításai között, mint a többi videókonferencia appban.

Hab a tortán, hogy még a Facebookon nem regisztráltak számára is elérhető lesz, s megjelenik a Facebook hírfolyamában, a csoportjai és eseményei között is:

a népszerűség garantált.

Lehet majd játszadozni a Facebook kibővített valóság szűrőivel, s néhány háttér akár 360 fokos kilátást is nyújt majd a chatelő háta mögött egzotikus helyszínekre – igazán menő megoldás most, amikor a sarki zöldségesig is expedíciónak számít maszkban és kesztyűben eljutni.

Hogy, hogy nem: épp most készültek el a fejlesztéssel

Persze a közösségi oldal állítja, hogy a csoportos videóchat fejlesztésén régen dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy a Facebook, amely mindig idegesen figyelte az új közösségi megoldások felbukkanását és vagy felvásárolta, vagy lemásolta azokat, most sem tűrhette sokáig, hogy a Houseparty (50 millió kifejezetten fiatal felhasználó), meg a Zoom (a decemberi 50-ről mára 300 millió felhasználó) elvigye az orra előtt a boltot.

Ettől még most, amikor a járvány több százmillió embert arra kényszerít, hogy otthon kuksoljon, s lehetőleg senkivel se találkozzon, nyilván sikerre ítéltetett a Facebook Rooms.

A közösségi oldal 700 milliónál több embert ér el naponta a Facebook Messengeren és a WhatsAppon keresztül.

A bankszámlánk adatait ne itt adjuk meg

Mark Zuckerberg szerint a Messenger Rooms fokozott adatvédelmi biztonsággal rendelkezik – azért a Facebook utóbbi években történt tömeges adatvédelmi hibáira emlékezve némi óvatossággal kell kezelni az ígéretet.

A Zoom is új fogalma alkotott a zoombombinggal, s a Facebook, meg az Instagram moderátorai is gyakran csak arra tudnak gyors kitiltással reagálni, aki világhírű festők meztelenséget ábrázoló képeit posztolta, de mondjuk a Christchurchi-i mecsetek elleni terrorista támadás szörnyű tudósítása zavartalanul eljuthatott másfélmillió nézőhöz.

A „szobák” nem kapnak végponttól végpontig terjedő titkosítást (szemben a szintén a Facebook tulajdonában lévő Whatsapp programmal), de Zuckerberg azt ígéri, a csoportos videóbeszélgetés létrehozója bármikor kihajíthatja a rendetlenkedőket. Ráadásul, mivel (elvileg) valóságos ismerősök között jön létre élő kommunikáció – értekezlet, zene, beszélgetés – talán ritkábban fordul majd elő, hogy emberek egymás zaklatására használják fel a felületet.

Borítóképünk illusztráció