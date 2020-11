Fontos weboldalakat tesz adatforgalom nélkül elérhetővé a Vodafone

Adathasználat nélkül teszi elérhetővé ügyfelei számára a legfontosabb központi információs oldalakat a koronavírus-járványra tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztériummal összefogva a Vodafone Magyarország.

Olyan oldalakról van szó, amelyek hozzájárulnak a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához. A kezdeményezés keretében számos oktatási és álláskereső portál, illetve a helyi iparkamarák honlapjai is adatforgalom nélkül látogathatóak.

Az adatforgalom nélkül elérhető oldalak folyamatosan bővülő listája itt található.

Így többek között a VALI – Vállalkozói Információs Portált, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Virtuális Munkaerőpiac Portál, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapját is adatkeret használata nélkül kereshetik fel a szolgáltató ügyfelei.

„A honlapok díjmentesen történő elérésének biztosítása hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez, a vállalkozások és az állampolgárok költségeinek csökkenéséhez a legnehezebb időkben. Az ingyenes elérés költségcsökkenést jelent a kis- és középvállalkozások számára, és biztosítottá válik számukra az információhoz jutás, így a felmerült kérdésekre gyorsan választ kaphatnak. Javaslom, hogy böngésszék az oldalakat, például a VALI-t, a Vállalkozói Információs Portált, amelyen igényeikre szabott, ingyenesen elérhető képzéseket és államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hiteleket találnak” – mondta Dr. György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

A Vodafone Magyarország emellett azt is bejelentette, hogy számos oktatási és álláskereső portált, illetve a különféle iparkamarák honlapjait is adatforgalom használat nélkül böngészhetik az ügyfelek, ezzel is hozzájárulva, hogy a lakosság és a vállalkozások minél gyorsabban túlléphessenek a világjárvány okozta gazdasági nehézségeken.

„Most, amikor a világjárvány második szakaszában az egészségügyi védekezés és a gazdaság működésben tartása egyaránt cél, a telekommunikációs szektornak ismét fontos szerepe van. Azon dolgozunk, hogy a járvány második hullámában is kapcsolatban tartsuk az országot. Figyelmünk fókuszában a digitális esélyegyenlőség támogatása, a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – digitalizálása, a kritikus állami funkciók digitalizációjának felgyorsítása, valamint a kormányzati döntéshozatalt támogató rendszerek fejlesztése áll. Bízunk benne, hogy azáltal, hogy a központi információs oldalakat adatforgalom nélkül tesszük elérhetővé ügyfeleink számára, hozzájárulhatunk a sikeres védekezéshez és a gazdaság életben tartásához, újraindításához.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának Alelnöke.

A Vodafone Magyarország a világjárvány kirobbanása óta folyamatosan vezette be azokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket, amelyekkel a lakosságot, a vállalkozásokat és a hatóságokat segítették, amikor arra a legnagyobb szükség volt. A kritikus időszakban, a járvány tavaszi indulásakor többek között ingyenes adatkeretet biztosítottak, elérhetővé tettek különböző oktatási tartalmakat, ingyen beszélgetéssel segítették a 65 év felettieket és az egészségügyi dolgozókat. Emellett pedig több alkalommal digitális eszközökkel segítették a leginkább rászorulókat.

Borítóképünk illusztráció