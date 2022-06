LDL és HDL: a „jó" és a „rossz"

A koleszterinszinttel kapcsolatban a legtöbben tudják, hogy a laborleletekben feltüntetik az LDL és a HDL koleszterin szintjét. A HDL az úgynevezett „jó", az LDL pedig a „rossz" koleszterin. Az LDL szintje és a szív-érrendszeri betegségek ugyanis szorosan összefüggenek egymással. Ha a vérben túl sok LDL-koleszterin halmozódik fel, a szervezet nem képes azt lebontani, így lerakódik az artériák falában. A tartósan magas vérzsírszint miatt az érfalakon úgynevezett plakkok alakulnak ki, melyek csökkentik az erek rugalmasságát, szűkítik az átmérőt, bekövetkezik az érelmeszesedés. Következményképpen az erek egyre kevésbé képesek a megfelelő vérmennyiséget átengedni, ezért a környező sejtek kevesebb oxigént kapnak, és a szervek működése előbb-utóbb károsodhat - írja a kardioközpont.hu alapján az Origo.

Néhányan úgy vélhetik, az érelmeszesedés természetes jelenség. Holott az érelmeszesedés csupán az első lépcsőfok az atherotrombózis felé vezető úton. Ez pedig az egyik legsúlyosabb érrendszeri elváltozás. Attól függően, hogy hol történik az elzáródás, bekövetkezhet a szívinfarktus, a stroke, vagy a végtagi trombózis. Mára az is bebizonyosodott, hogy a három közül bármelyik előfordulása növeli a másik kettő bekövetkezésének esélyét is. Vagyis a koleszterinszintet rendszeresen ellenőriztetni kell, és ha magas, mindent meg kell tenni a csökkentéséért.

Kinek és mikor érdemes ellenőrizni?

Egy egészséges felnőtt embernek átlagosan ötévente ajánlott koleszterinszintet méretni, ám akinek korábban már magas értékeket mértek, annak évente kellene elvégeztetnie a laborvizsgálatot. Szintén gyakoribb ellenőrzésre van szükség, ha mindkét szülőnél bebizonyosodott a magas vérzsírszint, ha a családban már előfordult szív-érrendszeri betegség, ha valaki túlsúllyal vagy elhízással küzd, ha cukorbetegség, magas vérnyomás vagy más olyan állapot van jelen, ami megemelheti a koleszterinszintet, mint például vesebetegség, hasnyálmirigy betegség vagy pajzsmirigy alulműködés.

Az életmód döntő, a gyógyszer szükséges lehet

- Minden páciensnek lehetősége van az életmódjával csökkenteni a koleszterinszintjét, sőt, a gyógyszeres kezelést akkor kell kezdeni, ha életmód változtatással, diétával nem értük el a célértékeket – ismerteti Vernes doktornő. - Az élettani alapok bizonyítottak: a rendszeres testmozgás erősíti a szívizomzatot, csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, segíti a fogyást és redukálja a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, valamint javít a 2-es típusú cukorbetegek állapotán. Természetesen nem olyan könnyű életmódot váltani, ha alapbetegségekkel küzdünk, ha nem találunk megfelelő motivációt, ezért fontos a szakemberek segítsége. A mozgásterapeuták, dietetikusok, mentálhigiénikusok és szakorvosok nem csak biztonságossá, de a személyre szabottság miatt hatékonnyá és tartóssá is tehetik az eredményeket. Ugyanakkor az életmód reformjával egyidőben ajánlatos felkeresni a kardiológust, és amennyiben szükséges, meg kell kezdeni a gyógyszeres kezelést, hogy elérhetővé váljon a kívánt célérték.

A célértéket egyénileg kell meghatározni

A koleszterinszint célértékét mindig az orvos határozza meg, számos tényezőt, alapállapotot, kockázatot, stb. figyelembe véve. Nagy vonalakban 3 fő csoportra lehet osztani a pácienseket: az igen nagy kockázatú, a nagy kockázatú és a kardiovaszkuláris tünetektől mentes, nagy kockázatú csoportra.

- A célértékekkel kapcsolatban a legfontosabb, hogy mindenki ismerje a kezelőorvosával egyeztetett személyes koleszterin célértékét. A laboratóriumi ellenőrzésnél sem feltétlenül a referencia tartomány számít, és az, hogy meg van-e csillagozva az eredmény, hanem, hogy a saját célértékhez képest milyen az az eredmény – ismerteti dr. Vernes Réka, a KardioKözpont életmód orvosa, hipertonológus, sportorvos. - Ha valaki még nem érte el a célértéket, akkor fokozni kell az életmódbeli erőfeszítéseket, és esetleg a gyógyszerelésen is változtatni kell. Ha viszont megvannak a célértékek, az nem jelenti azt, hogy vissza lehet állítani a korábbi életmódot és be lehet fejezni a gyógyszerszedést. Megfelelő életmóddal elképzelhető, hogy csökkenthető a koleszterincsökkentők adagja, de azt el kell fogadni, hogy szedésükre folyamatosan szükség lesz, már csak azért is, mert életmóddal egy bizonyos szint alá nem csökkenthetők az értékek, amelyeket a genetika is befolyásol.

