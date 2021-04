Álló péniszű férfit mutattak a másodikos gyerekeknek

Többféle félelemmel kell szembenézniük a gyerekeknek – erről a témáról játszottak le egy tájékoztató videót egy Greenwich-i iskolában. Az animációs kisfilmben bemutatták, hogy mitől félhetnek a gyerekek, amiről nehezen is beszélnek – például félnek, mert otthon bántalmazzák őket vagy éppen a szüleik alkoholisták, esetleg drogosok. A tájékoztató videót második osztályos gyerekeknek játszották le – számol be a V4NA.

Egy képkockán, a videó ötödik perce után, azonban olyan jelenet tárult a gyerekek szeme elé, amin a szülők rendkívül felháborodtak. Hosszú másodpercekig azt lehet látni a felvételen, ahogyan egy férfi álló pénisszel magasodik egy szomorúnak látszó kisgyerek fölé. Mindeközben a narrátor arról beszél, hogy vannak olyan gyerekek, akiket megérintenek egyes felnőttek és beteszik a péniszüket a szájukba vagy a „privát testrészeikbe”.

A felháborodott szülők között volt Carl Higbie, egy helyi konzervatív politikai kommentátor. Bár az ő, szintén második osztályos lánya nem látta a videót, de más kortársai igen, és sok felháborodott szülő kereste meg őt az üggyel kapcsolatban, akik mind undorítónak titulálták az esetet.

In my hometown, in my daughters age group class of second grade, they showed an animated video today of a man with an ERECTION standing over a child!!!!!

this is not OK!!!!https://t.co/B4vgSa7Qle

— Carl Higbie (@CarlHigbie) March 29, 2021