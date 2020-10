Fogselyemmel rögzített rádióadóval kutatták fel a gyilkos lódarazsakat

Az 5-6 centiméteresre is megnövő rovarok után heteken át kutattak Washington állam mezőgazdasági minisztériumának szakemberei.

Védőfelszerelésbe öltözött szakemberek sikeresen kiszippantották egy fából az Egyesült Államok Washington államában szombaton az első ázsiai óriáslódarázs vagy gyilkos lódarázsfészket, amelyet sikerült felderíteni, amióta a rovarokat behurcolták az országba.

Az 5-6 centiméteresre is megnövő lódarazsak után heteken át kutattak a helyi mezőgazdasági minisztérium szakemberei. Az Ázsiából behurcolt darazsak elsősorban a méhekre veszélyesek, mert néhány darázs pár óra alatt képes elpusztítani egy teljes méhkolóniát. Az emberek sincsenek tőlük biztonságban, mert félcentisnél is nagyobb fullánkjukkal többször is képesek csípni, és nagy mennyiségű, erős mérget fecskendeznek áldozataik testébe. Emellett a gyilkos darázs mérget is tud köpni áldozatai szemébe, ami maró fájdalmat okoz. Nevük ellenére ezek darazsak csak pár tucat embert ölnek meg évente Ázsiában, ahol őshonosak, miközben a hagyományos darazsak és méhek sokkal halálosabbak, évente mintegy 60 ember halálát okozzák az Egyesült Államokban.

A szakembereknek úgy sikerült a lódarazsak fészkének nyomára bukkanniuk, hogy sikerült élve elfogniuk több lódarazsat, amelyekre fogselyemmel rádióadót erősítettek, és az egyik visszavezette őket a fészekhez, amely nagyjából akkora volt, mint egy kosárlabda, és 100-200 darázs lehetett benne. A hatóságok elmondták, hogy a fát, amelyben a fészek volt, kivágják és átvizsgálják, hogy biztosan teljesen elpusztítsanak minden rovart, és megállapítsák, hogy távoztak-e a fészekből korábban királynők, akik újabb és újabb fészkeket alapíthattak.

Az ázsiai óriáslódarazsakat tavaly decemberben észlelték először az Egyesült Államok Washington államában található Blaine-ben.