Hódok okoznak áramkimaradásokat Zalában

Eurázsiai – más néven európai vagy közönséges – hódok okoztak az elmúlt időszakban többször is áramkimaradást a Zala megyei Szentpéterfölde térségében, ezért több példányt is be kellett fogni a túlszaporodott rágcsálókból – olvasható a zaol.hu oldalon.

A megyében néhány éve a Principális-csatornában épített hódvárak miatt volt zavar a vízelvezetésben, Göcsejben áramkimaradásokat okoztak az általuk elrágott és így a vezetékekre dőlt fák.

A közepes testű rágcsálók mostanra túlszaporodtak, mert nincs természetes ellenségük Magyarországon.

Zala megyében, a fában gazdag területek és a vizes közegek környezetében gyakran szembesülnek különböző szolgáltatók a hódok által okozott problémákkal, ezért időről-időre a kormányhivatal által kijelölt szakember hódokat fog be, így történt a napokban is a szentpéterföldei víztározó területén.

Varga Ivett, az E.ON regionális kommunikációs szakreferense a lap megkeresésére elmondta: a Söjtör és Letenye közötti középfeszültségű hálózatuk a szentpéterföldei víztározó mentén, a pördeföldei erdőrészleten halad keresztül, ahol rendkívüli módon elszaporodtak a hódok. Az általuk megrágott fák az elmúlt időszakban többször is az elektromos hálózatra dőltek, ezzel több órás áramszünetet okoztak.

A hódok miatt keletkezett, többször visszatérő üzemzavarok elhárítása nagy munka az áramszolgáltató munkatársainak, mert a vizes-fás terület megközelítése a munkagépekkel nehéz, illetve a terepviszonyok miatt jellemzően több órát vesz igénybe.