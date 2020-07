James Bond csak kitalált figura, valaki mégis megtalálta a lakását

Fleming az 1950-es és 60-as években 14 Bond-könyvet írt, ezek közül kettő novellagyűjtemény volt, de egyik írásában sem jelölte meg konkrétan a titkos ügynök otthonának címét.

Boyd a Times Literary Supplement irodalmi folyóiratban publikálta a kutatásról szóló esszéjét csütörtökön.

„James Bond nyilvánvalóan kitalált figura, és igazából nem lakott sehol. De azért különös módon előfordul, hogy

– fogalmazott Boyd.

Az író kutatása Fleming Holdkelte című 1955-ös könyvével indult, amelynek leírása szerint Bond „kényelmes lakásban élt a Kings Road környékén egy platánokkal beültetett téren”, vagyis Chelsea-ben.

A lakcím pontosabb megállapításához az 1961-es Tűzgolyó című regény adott tippet, amelyben Fleming arról írt, hogy Bond lakása rövid autókázásra volt a Hyde parktól, s ez egyúttal a Wellington térre szűkítette a keresést.

Boyd azt is megvizsgálta, hogy Fleming milyen társasági életet élt, milyen körökben mozgott Londonban. Fleming legtöbb regényét Jamaicán írta, abban a házban, amit a második világháború után építtetett. De mielőtt odaköltözött volna, a brit haditengerészeti hírszerzésénél dolgozott és szerkesztője volt a Sunday Timesnak is. A lapnál egyik kollégája, Desmond MacCarthy volt, aki a feleségével a Wellington tér 25-ben lakott.

