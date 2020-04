Népes ivászaton vettek részt rezidens orvosok, 18-an megfertőződtek

A mulatozás március 26-án folyt Japán fővárosában. Tokió polgármestere, Koike Juriko pont előző nap felszólította a lakosságot, hogy maradjon otthon és tartózkodjon a népes összejövetelektől.

Negyven orvostanhallgató is részt vett Japánban egy népes ivászaton, minek következményeként 18-an koronavírus-fertőzést kaptak – adta hírül kedden a Reuters brit hírügynökség.

A leendő orvosok Japán egyik legtekintélyesebb egészségügyi intézményében, a Keio Egyetemi Kórházban dolgoznak.

A kórház igazgatója „megbocsáthatatlan ostobaságnak” bélyegezte a történteket.

A japán fővárosban a járvány ellenére csaknem változatlanul zajlik az élet.

A vonatok ugyan valamivel kevésbé zsúfoltak, de most is sokan utaznak rajtuk, és nagyon kevesen dolgoznak otthonról, a döntő többség továbbra is bejár a munkahelyére.

Keddi adatok szerint már négyezer fő felett van a bizonyítottan koronavírussal fertőzöttek száma, a kór miatt csaknem százan haltak meg Japánban.

Borítókép: illusztráció