A békéscsabai színházzal működik együtt a város

A Jókai Színház berkein belül kezdődhet meg a szentesi színházi élet újraindítása, erről írt alá megállapodást a város polgármestere és a színház igazgatója. Az együttműködés értelmében a békéscsabaiak szakmai segítséggel támogatják majd a Tóth József Színház és Vigadót.

– Egy küzdelmes, hosszú folyamat vége felé járunk, ősszel már felgördülhet a függöny a Tóth József Színház és Vigadóban. Mindent meg fogunk tenni, hogy mindkét város büszkesége lehessen ez a megállapodás – mondta el Szabó Zoltán, Szentes polgármestere a város és a békéscsabai Jókai Színház közötti együttműködés aláírásán.

A polgármester ezt követően felelevenítette a Petőfi épületkomplexumának történetét, kitérve a Tóth József színházterem 2008-as bezárására is. Mint a városvezető elmondta, a város a Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően jutott 1,1 milliárd forint forráshoz a színház felújításá­­ra, ezt egészítette ki egy 700 millió forintos kormányzati tá­­mogatás, az önkormányzat pedig 360 millió forint önerőt tett a projektbe eddig.

A hamarosan elkészülő színház működtetésébe a békéscsabai Jókai Színház is be fog segíteni: a megállapodás értelmében partnerként fognak részt venni a szentesi színházi életben, színházi előadásokkal és más közművelődési programokkal is segítve a Tóth József Színház működését.

A térség országgyűlési kép­viselője, Farkas Sándor is ezt ez összefogást emelte ki. El­mondta, a két város együttműködése is jelzi, hogy a Dél-Alföld nem akar lemaradni, a színház elkészültével pedig olyan élmény részesei lesznek a térségben élők, amiért korábban több tíz vagy száz kilométereket kellett utazni.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a jó békéscsabai példa, illetve az együttműködésben nyújtott szakmai segítség fontosságát emelte ki, illetve bejelentette, hogy az államtitkárság 100 millió forinttal támogatja a szentesi színház első évét. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere az együttműködés aláírása után elmondta, megtiszteltetés a vá­­ros számára, hogy egy olyan gazdag kulturális múlttal bíró településsel működnek együtt, mint Szentes. Ehhez csatlakozott Seregi Zoltán színházigazgató is, aki hozzátette, büszkeség számukra, hogy a Jókai színház berkein belül zajlik majd a szentesi színházi élet újraindítása.