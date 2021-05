Harminchárom évig volt könyvtáros, most szappanokat készít Csiszár Andrea – videó

Testszappan, hajmosószappan, mosószappan és extra kényeztető szappan is készül Csiszár Andreánál, aki évek óta workshopokon tanítja a mesterséget, így a kezdők is profikká válhatnak segítségével. A szegedi szappankészítő mester lapunkat is beavatta a műhelymunkába és abba, mitől volt olyan híres a szegedi szappan régen.

Harminchárom éven át dolgo­zott a Somogyi-könyvtárban Csiszár Andrea, eközben akadt meg a szeme egy szappankészítő tanfolyam hirdetésén, amelyet el is végzett 10 évvel ezelőtt. Könyvtáros volt, amikor SzappanMentorrá vált, ma már pedig csakis a szappan készítésével és a szappangyártás oktatásával tölti mindennapjait. Persze eközben elő­­deink szappankészítési módszerét is feltárta, ugyanis a szegedi szappan a harmadik leghíresebb volt az országban, a sziksótól volt igazán tartós és emiatt kapós. – Főként a 16. és 18. század között élte virágkorát a szappanfőzés, de akkoriban teljesen más módszerrel és alapanyagokkal gyártották, mint most. Régen leginkább marhafaggyúból és sertészsírból készült a szappan, valamint néhol birkafaggyút is használtak hozzá. Ma már csak nagyon nehezen lehet hozzájutni például a marhafaggyúhoz, nemrégiben azonban szert tettem faggyúra, így kipróbálhattam, hogy a régi szegediek miből készítettek szappant. Szintén érdekesség, hogy a szappankészítő mesterek mellett egy külön személy dolgozott a lúgoldat előállításán. Ma már ezt mi magunk készítjük, viszont sokkal tisztább lúggal dolgozunk, így magasabb minőségű szappant tudunk előállítani – avatott be a részletekbe. Csiszár Andrea elmondta, nemcsak a lúgfajta alakult át, hiszen ma már használnak olyan nemes anyagokat is, mint az olajok és a vajak, ilyen például a kókuszvaj is. – De olyan extra minőségű olajokat is alkalmazunk, mint a mandulaolaj, az extra szűz olívaolaj vagy az argánolaj, tiszta illóolajok. Szintén extrának számít a kakaóvaj és a shea vaj is. Ezek a modern módszerek egyre népszerűbbé teszik a szappan használatát és a hobbit is – magyarázta. A szappankészítő mester hozzátette, az is növeli a kézműves szappanok népszerűségét, hogy azok csakis természetes anyagokból készülnek, így jótékonyan hatnak a bőrre, hidratálják és visszazsírozzák azt.