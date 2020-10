Napelemes okosbútort nyert a szentesi gimnazista

Több mint kétezer diák közül került be az első tízbe Kiss Endre, a Horváth Mihály Gimnázium diákja a Magyar Villamos Művek pályázatán. A cég játékán nemcsak okosnak, de gyorsnak is kellett lenni: a hibátlan megfejtés mellett az is számított, ki tudja a lehető legrövidebb idő alatt beküldeni a helyes megoldást.

Hamarosan egy nagy értékű napelemes okosbútorral gazdagodik a Horváth Mihály Gimnázium: az iskola tizedik évfolyamos diákja, Kiss Endre a Magyar Villamos Művek online pályázatán került a legjobbak közé, megnyerve iskolájának a különleges kültéri bútort. Az internetes nyereményjátékon nem volt egyszerű dolog bejutni az első tízbe: a feladott energetikai-fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt az ország csaknem négyszáz iskolájának közel kétezer-kétszáz diákja töltötte ki. Közülük 317 diák küldött be hibátlan megfejtést, de a játékban nemcsak a tudás, hanem a gyorsaság is számított, ugyanis csak a tíz leggyorsabb megfejtőt díjazták, köztük a szentesi gimnázium tanulóját is.

Kiss Endre remek teljesítményének köszönhetően egy fából készült, nagy méretű, szabadtéri, napelemmel és USB-alj­zattal szerelt, telefontöltésre is alkalmas, sötétben pedig hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő, „KisKígyó” fantázianevű okosbútorral lesz gazdagabb az iskola. Hasonló eszköz még nincs a városban, ezzel közelebb kerül és kézzelfoghatóvá válik a diákok számára a napenergia, valamint a tanárok is jobban tudják majd szemléltetni a megújuló energiák használatát.

– Tavaly már részt vettünk ezen a pályázaton, de akkor sorsolással döntötték el, hogy hova kerül az okosbútor, és nem nekünk kedvezett a szerencse. Aztán idén én is és a diákönkormányzat is láttuk az újabb felhívást, valamint a fenntartó is támogatta az ötletet, így szerencsét próbáltunk a pályázaton – tájékoztatott dr. Nagy Enikő, a gimnázium pedagógusa. – A feladott keresztrejtvényben fizikai fo­galmak szerepeltek, de szóba került a környezetvédelem és az MVM tevékenysége is. Sokrétű, elég nehéz rejtvény volt, és az is számított, milyen gyorsan töltik ki a gyerekek. Hosszú volt az a három nap, amíg megjött az eredmény, hogy nemcsak hibátlanul fejtette meg Endre, de be is került az első tízbe – mesélt a versenyről Nagy Enikő.

A megnyert okosbútort még nem szállították ki az iskolába, de erre sem kell sokat várni: a szervezők október 20-ra ígérték a bútor érkezését, amit valószínűleg a tornaterem előtti térkövezett részre helyeznek ki a gimnáziumban.

– Egy kinti bútor mindig jól jön, három kiülő már van ott, azt is nagyon szeretik a diákok. Az új okosbútorral együtt akár egy órát is meg lehet majd kint tartani – tette hozzá Tóth Tamás, a gimnázium igazgatója.