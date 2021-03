Tari Annamária szakpszichológus: mondja ki, ha elege van

Ki kell tudnunk mondani, hogy elegünk van – a klinikai szakpszichológus szerint ez sokat segít a rossz körérzetből való kilépéssel. Ahogyan a komolyzene, a mozgás és a humor is. Mutatjuk Tari Annamária tanácsait.

– Hallgassunk sok komolyzenét, hiszen hatására kizökkenünk a rossz hangulatunkból. Sportoljunk, az is jó, ha otthon egy helyben futunk vagy néhány hasizomgyakorlatot végzünk, mert ilyenkor felszabadulnak bennünk olyan anyagok, amelyek segítik a stressz leküzdését. Az is jó, ha valaki táncol. Lényeg, hogy a mozgás és a zene legyen összekötve, mert ez segít a szorongás leküzdésében, elkerülésében – ezeket javasolta online előadásán Tari Annamária a koronavírus miatti bezártság okozta rossz közérzet és stressz leküzdésére.

A klinikai szakpszichológus szerint érdemes az interneten elérhető 5 perces progresszív izomlazító gyakorlatokat is el­végezni, valamint ügyelni kell arra is, hogy a humor jelen le­­gyen az életünkben.

– Szükséges egy olyan em­­ber is, akivel mindent meg tu­­dunk beszélni őszintén, és ő nem minősít minket, hiszen ez egy megnyugtató alapot ad, de ugyanígy nekünk is em­­patikusnak kell lennünk másokkal szemben. Szintén jótékonyan hat ránk a szabadban való időtöltés, valamint az is, ha van valaki, akivel fixen, minden héten ugyanabban az időpontban tudunk 10 percet telefonon csevegni

– részletezte.

Hangsúlyozta, muszáj jól érezni magunkat, nem szabad hagyni, hogy a koronavírus ilyen módon is győzedelmeskedjen felettünk. A pszichoterapeuta beszélt az önreflexió jelentőségéről is, vagyis hogy mennyire fontos időnként le­­ülni és feltenni magunknak a kérdést, hogy hogyan érezzük magunkat, mitől pocsék a hetünk, mi okozott leginkább stresszhelyzetet. Meg kell válaszolnunk magunkban mindezt ahhoz, hogy kezelni tudjuk a helyzetet. Megjegyezte, ki kell tudnunk mondani, hogy elegünk van, és azt is, hogy miből van elegünk.

Tari Annamária rámutatott, nemcsak önmagunkkal kell ilyen beszélgetést végezni, ha­­nem legalább kétnaponta a családunkkal, a párunkkal is le kell ülni, és nekik is fel kell tenni ugyanazokat a kérdéseket, mint magunknak. Ezzel az otthoni stresszhelyzeteket tudjuk megelőzni, kezelni.

