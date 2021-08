Tudja, hol van a kutya megkötve

Egyedi rekord fűződik Murányi László nevéhez: 1988 óta része a város közéletének, előbb tanácstagként, a rendszerváltás óta pedig önkormányzati képviselőként szolgálja Csongrádot. Saját bevallása szerint mindig megvolt benne a kellő agilitás a közszerepléshez, de azonfelül elengedhetetlen, hogy mindig bizalommal fordulhassanak felé a városban élők ahhoz, hogy valaki ilyen sokáig képviselő maradhasson.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

Állatorvos szeretet volna lenni, erről azonban kereskedő családból származva nem is álmodhatott Murányi László a hatvanas években. Végül műszaki pályára került, a csongrádi autószerviz lett az első és egyetlen munkahelye. A közéletbe 1988-ban csöppent, és azon kevesek közé tartozik, akik a rendszerváltás után a mai napig megmaradtak a helyi politikai élet fősodrában.

Elvitték a zongorát is

– Kereskedő családba születtem, édesapámnak vaskereskedése volt Csongrádon. Őt kényszermunkára vitték, csak meghalni engedték haza Dunapenteléről. Az üzletünket ’52-ben államosították, minket kilakoltattak, mindenünket elvették. A zongoránk sorsát aztán évekig követtem, hogy hova kerülhetett, végül majd’ ötven év után véletlenül sikerült rábukkanni, vissza is szereztem – mesélte Murányi László.

Ilyen háttérrel őt és testvéreit nem javasolták továbbtanulni: nővérét például felvették ugyan a gimnáziumba, de amikor kiderült két hét után a „tévedés”, szóltak neki, hogy másnap már nem kell iskolába mennie.

Neki végül sikerült leérettségiznie, de aztán már csak estin tanulhatott. Állatorvos szeretett volna lenni – ez ugyan beteljesületlen álom maradt, de az állatok szeretete végigkísérte az életét: máig foglalkozik galambokkal, beszélgetésünkhöz pedig élénk kanáricsivitelés adta az aláfestő zenét a kertben.

A szervizből a tanácsba

– A két év katonaság után hazajöttem Csongrádra, és megcsináltuk az autószervizt, ez lett az első és az egyetlen munkahelyem, később onnan mentem nyugdíjba. Apám nevét is sokan ismerték a városban, engem is a szervizből, mert ott majdnem mindenki megfordult, vagy vizsgáztatni, vagy javíttatni hozta az autóját. 1988-ban megkérdeztek, elindulok-e, ha jelölnek a Hazafias Népfront listáján – mivel másik nem is volt. Addig nem keveredtem a politikába, KISZ-tag nem is voltam, és a párttagságot is sikerült megúsznom ’78-ig. Mondjuk addig is lehetett érezni nyomásgyakorlást, de akkor már kifejezetten „ajánlották”, hogy lépjek be, ott már arról volt szó, hogy eltávolítanak a szerviz vezetéséből. Azért „fizetett forradalmár”, azaz párttitkár vagy munkásőr nem voltam. Szóval ’88-ban igent mondtam a jelölésre, végül tanácstag lettem, és azóta is bent vagyok a „nagy házban” – idézte fel Murányi László.

Három évtized a városházán

– ’88-ban már lehetett érzeni, hogy vége az egypártrendszernek. Benne volt a levegőben, hogy jön valami változás, feldobott hangulatban volt a város. ’90-ben én lettem a gazdasági bizottság elnöke, és arra büszke vagyok, hogy nem hallottam vissza akkoriban, hogy ezt vittek el, azt loptak el a városból a privatizáció során – emlékezett vissza Murányi László.

A polgármesteri címre is jelöltette magát, de a választók 1998-ban Molnár Józsefnek, 2002-ben pedig Bedő Tamásnak szavaztak bizalmat. „Ezüstérmes polgármester” lett, ahogy maga fogalmazott.

A rekorder képviselő azonban az 1990-es választások óta megkérdőjelezhetetlen tagja a helyi képviselő-testületnek: hol nagyobb, hol kisebb előnnyel, de mindig megnyerte a körzetét.

– Azt gondolom, hogy személyiség kérdése is, hogy megtisztelik-e a választók az embert a bizalmukkal. Otthon kell lenni a körzetben, tudni kell, hogy, ahogy mondani szokták, hol van a kutya megkötve. És nagyon fontos a bizalom: naponta két-három olyan telefont is kapok, ami más körzetében élőktől jön, de tudják, hogy nyugodtan fordulhatnak hozzám is – fogalmazott Murányi László.

Villamos jár a malomtól a gimnáziumig

A képviselő úgy látja, az elmúlt harminc esztendőben sok éven át volt hullámvölgyben a város, de az utóbbi ciklusok egyértelmű fejlődést mutatnak.

– Én gyerekkoromban arról ábrándoztam, hogy egyszer majd villamos jár a malomtól a gimnáziumig. Mindig szerettem volna, hogy más is úgy lássa Csongrádot, ahogy én: szerintem egy kis ékszerdoboz ez az „emberarcú” kisváros, ami akár egy kis Szentendre is lehetne. Ehhez azonban az kell, hogy megfelelően kezeljük értékeinket, és olyan embereknek kell lenniük a megfelelő pozíciókban, akik nagyon szeretik ezt a várost – mondta el Murányi László.

A városért végzett munkájáért 2016-ban Pro Urbe Csongrád díjat kapott, a harmincéves tevékenység közül nehéz kiemelni, de a templom csillárjának megmentésére, az Ellés-parti monostor helyreállítására vagy a városi élő Betlehem megalapítására is méltán büszke lehet.

– Sok dologba beletört a bicskám, de sok olyan is sikerült, amiben mások nem bíztak. Bennem van, hogy ezt a várost többen szeressék, ezért is dolgozom képviselőként – foglalta össze hitvallását Murányi László.