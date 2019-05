Állásbörzét tartanak állami vállalatok

Másodszor szervez közösen állásbörzét a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ), Budapest Főváros Kormányhivatala és a MÁV-csoport; a szerdai rendezvényen 31 vállalat, rendvédelmi és honvédelmi szervezet több mint 2200 betölthető állást kínál a munkavállalóknak - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az állami szektorban 100 ezer munkavállaló dolgozik, de a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágazatból több mint 8 ezren hiányoznak - írták.



A főszervező STRATOSZ elnökségi tagjai az állami vállalatok első számú vezetői, így első kézből értesülnek a társaságok életében felmerült problémákról. A szervezet arra törekszik, hogy koordinálja tagvállalatai, a kormányzati és a munkavállalói szervezetek közötti hatékony együttműködést.



A fővárosi Magyar Vasúttörténeti Parkban szerdán 11 és 18 óra között az érdeklődők megismerhetik a vállalatok által nyújtott előnyöket és karrierlehetőségeket, valamint lesz önéletrajz-írási és álláskeresést támogató tanácsadás is.



A kiállító vállalatok alapfokú állami iskolai végzettséggel, középfokú OKJ-s és szakképesítéssel, szakmunkás végzettséggel, érettségivel, technikusi végzettséggel, illetve friss diplomával is keresnek munkatársakat, de kínálnak állásokat gazdasági és HR-szakértőknek is.



A MÁV-Start, a GYSEV és a Volán társaságok 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosítanak azoknak, akik vonattal és busszal indulnak az állásbörzére - áll a közleményben.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)