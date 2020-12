Bővíti a telephelyét a Délkertész

Terjeszkedik a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, a cég a volt Nagybani Piac területét vásárolta meg. A beruházást az indokolta, hogy a szövetkezet hamarosan kinövi a jelenlegi telephelyét, annak bővítése pedig már csak egy külső egységben lehetséges.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Megvásárolja a cég telephelyével szomszédos volt Nagybani Piac területét a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, tudtuk meg Nagypéter Sándortól, a szövetkezet elnök-ügyvezetőjétől.

– Fontos volt a mellettünk lévő három hektáros terület megvétele annak érdekében, hogy a megnövekedő termésmennyiséget kezelni tudjunk. A termelőink folyamatosan fejlesztenek és bővítenek, 20-25 hektáron építenek elsősorban üvegházakat, valamint fóliaházakat, ez pedig azt eredményezi, hogy a jelenlegi 24 ezer tonnás forgalmunk a következő években 7500 tonnával fog bővülni. Egy új logisztikai és kereskedelmi stratégiát kell megalkotnunk – magyarázta a szövetkezet elnöke. Mint Nagypéter Sándor elmondta, ezt a több mint harminc százalékos növekedést a meglévő infrastruktúrával nem lehet megfelelően és jól kezelni.

A legfontosabb, hogy a minőség ne romoljon, az élelmiszerbiztonság és a nyomonkövethetőség ne sérüljön, ennek érdekében pedig elengedhetetlen, hogy a logisztikai rendszerünket bővítsük

– mondta el az elnök.

A szövetkezetben egyre több automata csomagoló gépsort is szeretnének munkába állítani, ehhez pedig a jelenlegi 1800 négyzetméteres csomagolóterületük nem elegendő, így bővítésre van szükség. A hosszú távú fejlesztési csomagjuk első részeként egy egy hektárnyi területű komplex hűtőház, komissziózó és csomagolóterületet terveznek építeni.

– Látható a tagságban a termelési potenciál, ehhez nekünk is biztosítani kell a megfelelő logisztikai és kereskedelmi hátteret. Egy-két, de maximum három éven belül termővé fordulnak a tagjaink most elindított fejlesztései, ezért ezekre nekünk már most fel kell építenünk azt a rendszert, ami alkalmas lesz ezeknek a termékeknek a megfelelő kezelésére és befogadására, ezért is indítottuk el a volt Nagybani Piac megvásárlását és a hozzá tartozó infrastruktúra megalkotását – tájékoztatott Nagypéter Sándor.

Mint megtudtuk, a telekbővítését saját forrásból és hitelből finanszírozták, az ott létesülő fejlesztéseket és beruházásokat viszont pályázati támogatással szeretné majd megvalósítani a szövetkezet.