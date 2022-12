Berki Natinak két féltestvére is van, édesanyja és édesapja is külön családot alapított a szakításuk után. A kislány Hódi Pamelával él, és mint kiderült, nem látja gyakran Emmát, Berki Krisztián Mazsival közös gyerekét. Ezt Hódi árulta el az Instagramon, ahol kérdezz-felelek játékot játszott a követőivel, és kivételesen magánéleti kérdésekre is válaszolt - szúrta ki az Origo.

Forrás: Instagram